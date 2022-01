AGDQ 2022 : le programme

L'édition 2022 des Awesome Games Done Quick débute ce dimanche 9 janvier à 17H30. Comme depuis le début de la pandémie, le tout sera uniquement en ligne. Il y a moins d'ambiance que les éditions en personne mais par contre les jeux sont beaucoup plus variés avec particulièrement des tonnes de jeux PC. Pour l'AGDQ 2022 on pourra donc regarder des tarés finir en un temps record des jeux comme Deathloop, Death's Door, Psychonauts 2, le tout premier Hitman, Slay The Spire, Discworld, It Takes Two... On tient aussi à féliciter les organisateurs. Alors que la plupart des éditeurs se contentent de balancer des vidéos pré-enregistrées pour l'E3, GDQ propose un vrai direct pendant 7 jours d'affilé et en ayant à jongler entre des tonnes de sources différentes.