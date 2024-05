Activision lève le voile sur Call of Duty: Black Ops 6

Avec un Xbox Games Showcase suivi du Black Ops 6 Direct prévu pour le 9 juin prochain, on se doutait qu' Activision allait lancer sa campagne marketing pour officialiser Call of Duty: Black Ops 6 . Pour le moment, rien de fou à se mettre sous la dent, à part un bon vieux site web " The Truth Lies ", qu'il ne faut pas confondre avec un excellent film de mon enfance.Pour l'instant, nous n'avons pas vraiment plus d'informations, à part que le site propose des vidéos montrant des gens posant des banderoles sur les yeux des grands monsieurs du Mont Rushmore, ou encore des affiches dans certaines grandes villes du monde. On verra tout le reste le 9 juin et si ou non l'intrigue se déroule pendant la Guerre du Golfe.Côté développement, on retrouverait le duo Treyarch et par Raven Software , avec ce dernier qui serait plutôt au boulot sur la mode campagne. Et on verra aussi si Xbox a menti quand ses dirigeants ont affirmé 150 fois que le prochain Call of Duty ne serait pas directement dans le Game Pass.