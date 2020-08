Il ne vous reste plus qu'une heure pour récupérer gratuitement A Total War Saga : Troy . On se demande toujours quelle somme a été posée sur la table pour une exclusivité pareille. Reste maintenant à tester la qualité de ce spin-off des opus canoniques de la série de Creative Assembly.En vous inscrivant sur Total War Access, vous pourrez aussi gratter le DLC Amazones. C'est toujours ça de pris.Prenez au passage Remnant : From The Ashes , lui aussi gratuit. Passé une première heure qui fait peur, c’est un titre qui va chercher un peu partout (Dark Souls évidemment, The Division, Diablo aussi) mais qui parvient à tracer sa propre route faites de pistolets, de pouvoirs et de sang. À faire en coopération avec des personnes qui possèdent du sang froid.