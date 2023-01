A Plague Tale: Requiem retrace ses ombres

La malédiction de mon don de prescience a encore frappé. Dans mes Fact'Or 2022 publiés en début d'année avec ceux du reste de l'équipe , j'écrivais à propos de A Plague Tale: Requiem qu'il "était dans ma bibliothèque depuis la sortie mais je gardais espoir qu' Asobo allait enfin se décider à sortir le patch ray tracing tant attendu par les graphic whores dans mon genre. Comme on n'a aucune info sur cette éventuelle sortie, j'ai lâché l'affaire et commencé le jeu dans sa version pour gueux sans RT, qui reste malgré tout absolument sublime. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec ma chance le patch RT arrivera très probablement trois jours après que j'aurai fini le jeu".Ca n'a pas loupé : j'ai fini le jeu il y a quelques jours, et Asobo vient de déployer le patch qui ajoute les effets de ray tracing à la version PC de son jeu. Ceux-ci se limitent à la gestion des ombres, et remplacent donc les ombres et l'occlusion ambiante en screen space d'origine par des versions ray tracées beaucoup plus fines et stables. Ne me remerciez pas, je me suis sacrifié pour vous.