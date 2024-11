30 ans de jeux pour Sony

La PlayStation va bientôt souffler ses bougies d’anniversaire, puisqu’elle aura 30 ans le 3 décembre 1994 prochain, soit le jour de sa sortie au Japon. Et bim, c’est encore un petit coup derrière la nuque à toutes les personnes qui ont connu la sortie de la première console de jeux vidéo de Sony. Au passage, elle est arrivée presque un an plus tard aux USA (9 septembre 1995) et en Europe (29 septembre 1995).Pour fêter ça, Sony Interactive Entertainment a décidé de faire une mise à jour gratuite de la PlayStation 5, qui peut maintenant lire les jeux de cette bonne vieille PlayStation… Ah non. On me souffle à l'oreille qu’au final, elle n’est toujours pas capable de ça. À la place, nous avons droit à un joli site web , proposant la frise chronologique des différentes consoles et gros accessoires de la marque.On y apprend quoi de beau ? Eh bien par exemple, l’officialisation de quelques faits intéressants. Depuis sa sortie, la PlayStation originale s'est vendue à plus de 102 millions d'exemplaires à travers le monde entre 1994 et 2006. C’est quand même pas mal pour un premier coup d’essai, à une époque où il fallait parfois attendre deux ou trois ans avant de voir un jeu débarquer du Japon. Mais ce n’est pas tout ! Comme dit plus haut, il s’agit d’une grosse chronologie, donc on peut y voir les jeux phares de l’époque, les accessoires et même quelques vidéos.Du côté de la PlayStation 2 , Sony sent que finalement, la Nintendo Switch aura probablement du mal à dépasser le chiffre maboule des 160 millions de consoles vendues dans le monde depuis 2000. Elle n’est pourtant pas si loin, avec 146,04 millions à fin septembre, mais c’est toujours bon de rappeler ce raz-de-marée des années 2000. Pour la suite, Sony propose une petite partie sur la PSP, mais sans chiffres de vente. Pourtant, elle avait atteint les 76.4 millions, mais face aux 154,02 millions d’unités vendues pour la Nintendo DS, il fallait peut-être focaliser sur un autre sujet. Et c’est tant mieux.Bref, si vous souhaitez apprendre deux ou trois choses du côté des PlayStation, il s’agit quand même d’un bon site vitrine, montrant que, malgré sa mauvaise habitude de copier Nintendo, il faut bien reconnaître que Sony a su prendre des risques et apporter énormément dans notre petit monde du jeu vidéo.