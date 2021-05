ACTU 29% CBL il y a 1 h par email @CBL_Factor

C'est le pourcentage du chiffre d'affaire d'EA pour l'année fiscal 2020 généré par les modes Ultimate Team de ses jeux de sport. Les modes Ultimate Team de FIFA, Madden, NHL, NBA et UFC ont généré 1,62 milliard de dollars en 2020. On a une idée si EA ne sait pas quoi faire de tout ce pognon : REPAREZ VOS PUTAIN DE CLIENTS PC (Origin et EA Desktop) ET ACHEVEZ-EN UN POUR DE BON.