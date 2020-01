2010-2019 : les jeux les plus vendus aux US

Grand Theft Auto V Call of Duty: Black Ops Call of Duty: Black Ops II Call Of Duty: Modern Warfare 3 Call of Duty: Black Ops III Call Of Duty: Ghosts Red Dead Redemption II Call of Duty: WWII Call of Duty: Black Ops IIII Minecraft Call of Duty: Advanced Warfare Call of Duty: Modern Warfare (2019) Elder Scrolls V: Skyrim Mario Kart 8 Call of Duty: Infinite Warfare Battlefield 1 Battlefield 4 Destiny The Legend of Zelda: Breath of the Wild Star Wars Battlefront (2015)

Guitar Hero III Legends Of Rock Wii Fit Rock Band Wii Play W/ Remote Guitar Hero World Tour Call Of Duty: Modern Warfare 2 Call Of Duty 4: Modern Warfare Mario Kart Wii Grand Theft Auto: San Andreas Call Of Duty: World At War Guitar Hero 2 Rock Band 2 Madden NFL 07 Halo 3 Madden NFL 08 Grand Theft Auto: Vice City Madden NFL 09 Halo 2 Grand Theft Auto IV Madden NFL 06

La décennie 2010 vient de se terminer et tout le monde y va de son petit commentaire sur ce qu'elle a apporté en bien ou en mal. Ce pourrait faire l'occasion d'un long Factorcast mais au final on sait tous que la meilleure chose que cette décennie ait produite est Genital Jousting . Chez NPD, on n'émet pas de jugement. On se contente de balancer les chiffres de ventes US des jeux. Voici donc le top 20 US pour 2010-2019.On se doutait que Call Of Duty figurerait en bonne place mais peut-être pas à ce point. Les DIX opus canoniques sortis entre 2010 et 2019 figurent dans le top 20 et sept d'entre eux sont même dans le top 10. Rockstar domine évidemment le top 20 avec GTA V. Minecraft n'est présent qu'à la dixième place probablement car NPD a commencé à comptabiliser les ventes numériques en Juillet 2016.On colle en-dessous de ce top 20 celui pour 2000-2009, toujours aux US. On note que trois genres ont disparu du classement 2010-2019 : les jeux musicaux, les non-jeux/jeux casu et les jeux de sport. C'est compréhensible pour les jeux musicaux (saturation du marché) et les jeux casu (la fin de la Wii) mais on se demande où sont passés les jeux de sport.2010-2019:2000-2009: