200 000 précommandes pour l'Apple Vision Pro

L' Apple Vision Pro sort ce vendredi 2 février aux USA, et Apple en profite donc pour annoncer les chiffres de réservations, qui sont loin d'être dégueulasses pour un appareil à 3499$. Même si on se doute qu'à ce prix, il s'agit d'un produit plutôt orienté vers un public de professionnels et de gens qui n'ont aucun problème pour terminer les fins de mois, les précommandes atteignent pas moins de 200 000 unités.Dans le détail, la hype a été plus grande du 19 au 21 janvier, avec environ 170 000 précommandes enregistrées, puis environ 30 000 pour les 10 jours suivant. C'est tout de même un bon score, il ne faut pas se le cacher. Juste pour la blague : 200 000 Vision Pro à 3499$ l'unité, ça fait un weekend presque 700 millions de dollars. Reste maintenant à voir si l'objectif des 500 000 unités pour l'année sera atteint, et si la sauce prend réellement, et pour quels besoins. Parce que pour l'instant, il semblerait que ce ne soit pas la folie au niveau des applications proposées, ce qui est tout à fait normal pour un premier produit.Au passage, Joanna Stern , journaliste tech au The Wall Street Journal a fait une expérience plutôt chouette : porter un Apple Vision Pro pendant 24 heures (voir la vidéo qui suit), et faire tout ce que l'on fait dans une journée normale, à savoir parler avec des gens, bosser un peu, faire à manger, regarder des films, jouer avec son chien, etc. De mon côté, je trouve que la fonctionnalité la plus intéressante est le fait de placer un minuteur en AR sur des casseroles. C'est dire mon niveau d'attente.