20 ans de Factornews : le quiz (22 décembre à 21h)

mercredi 22 décembre à 21h

Par manque de temps et à cause de notre légendaire capacité organisationnelle, on n’a pas vraiment organisé d’évènements pour fêter les 20 ans du site. On aimerait bien faire une Factorparty dans un bar à Paris ou à Lyon, mais la période n’est pas vraiment aux rassemblements de dizaines d’alcooliques dans un espace clos. J’adorerais vous proposer un fanzine, en pdf voire imprimé, retraçant 20 ans de contenus, mais le travail à abattre pour y arriver est colossal.Reste une idée (relativement) abordable : un quiz spécial 20 ans. Les technologies modernes de communication étant formidables, on peut même faire ça en direct et vous pourrez participer depuis vos kinétoscopes connectés. Rendez-vous donc(prise d’antenne, les hostilités démarreront sans doute un poil plus tard) sur notre chaîne Twitch . Vous n’aurez rien à installer, l’extension Quiz Kit se superpose au stream et vous pourrez directement cliquer sur les réponses.Au programme, quelques questions générales sur le site pour se mettre en jambes, avant un plat de résistance à base de TALC (Titre A La Con), une spécialité historique de la maison. Il vous reste donc une semaine pour relire l’intégralité des contenus publiés depuis 20 ans et noter dans un calepin nos meilleurs calembours. Allez, hop, on s’y met. Pour les plus studieux d’entre vous, il y aura des goodies Factornews (t-shirts, mugs…), des clés de jeux, des livres sur le jeu vidéo… Le dernier du classement repartira avec un exemplaire des Saisons du Paradis dédicacé par mes soins.