Quand les japonais essayent de faire du jeu vidéo à l'occidental, le résultat est rarement bon et après s'est farci 10 minutes de Forspoken, on pense que le jeu de Luminous Production va tristement confirmer la règle.On sent l'inspiration de licences comme Horizon ou Infamous mais sans la DA du premier ou la patate du second. Tout semble fade dans Forspoken depuis les environnements vides et statiques jusqu'à la partie sonore. Si c'est un légume, Forspoken serait une endive. Si c'est une couleur, ce serait beige. Certains pouvoirs magiques remontent un peu le niveau mais même avec six mois de plus , on voit mal comment ils vont redresser la barre.