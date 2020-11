10 Minutes de Cyberpunk 2077 sur Xbox

Jusqu'à présent, toutes les vidéos de Cyberpunk 2077 provenaient de la version PC. Mais qu'en est-il des consoles ? Pour répondre à cette question, CD Projekt a pondu une vidéo de 10 minutes de gameplay issue des versions Xbox One X et Xbox Series X. L'équivalent pour Playstation devrait arriver sous peu mais on aimerait surtout voir ce que les versions "pour les pauvres" vont donner à savoir Xbox One S et Xbox Series S.Et comme le tout ressemble de plus en plus à GTA Cyberpunk, j'en profite pour coller un petit mashup fait maison avant que les avocats le fassent disparaitre. La BO du jeu comportera des morceaux du duo de rappeurs Run The Jewels donc ces derniers ont pondu un clip vidéo utilsant les graphismes du jeu. Musicalement c'est loin d'être leur meilleur morceau (écoutez plutôt Nobody Speak ) mais visuellement c'est assez grandiose.