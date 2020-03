2020 est une année bien étrange, alors que presque 2 milliards de personnes se retrouvent confinées chez elles, la vie continue et le télétravail devient la norme. Si les profs de math du monde entier sont péniblement en train apprendre le LaTeX pour enfin rédiger proprement leurs cours, Charles Coomber lui, se sert des marqueurs d’ Half-Life: Alyx pour dispenser ses cours à sa classe de cinquième.Mine de rien, ce petit gimmick intégré par Valve est plus naturel à prendre en main que bien des outils d’éducation à distance, et le skeuomorphisme offert par la réalité virtuelle pourrait permettre une adoption simplifiée pour les enseignants ne jurant que par le tableau blanc.