Qui n’a jamais perdu ses nuits à faire face à l’angoisse et à attendre désespérément un sommeil salvateur permettant d'y échapper ? Without a Dawn nous propose de vivre ou revivre une de ces longues nuits de sueurs froides au travers d’un court visual novel aux faux air d’ASCII art.

Without a Dawn est le sixième jeu commercial de Jesse Makkonen , développeur solo spécialisé dans les titres d’horreur psychologique. Si ses précédentes productions prenaient la forme de side-scrollers, Without a Dawn, lui, se présente comme une œuvre littéraire illustrée. C’est d’ailleurs par ses illustrations que le titre se démarque le plus des autres visual novels, en limitant sa palette à trois couleurs et en recouvrant ses artworks d’une texture animée lui donnant un faux air de jeu ASCII.À la fois étrange et minimaliste, cette identité graphique accompagne merveilleusement bien la sensation de malaise et d’étrangeté dans laquelle le jeu veut nous plonger, et le tout est sublimé par une ambiance sonore minimaliste, mais tout aussi efficace. Pour moi, cette présentation est clairement le point fort du titre, même si comme tout choix artistique très prononcé, elle peut se montrer clivante.Le récit, (presque ?) entièrement constitué de monologues internes, joue du sentiment d’angoisse et comment il déjoue nos vaines tentatives à l’apaiser, nous faisant peu à peu perdre les pédales. Au vu de la brièveté du récit, difficile d’en dire plus ou même d'en faire une critique sérieuse sans le divulgâcher.L'aspect narratif du jeu m’a malheureusement un peu moins conquis que sa plastique. Ne proposant que des choix illusoires, le titre se prive de rejouabilité, ce qui est d’autant plus frustrant qu’il est très court (une quarantaine de minutes) et que sa fin abrupte laisse un léger goût amer dans la bouche. Si l’écriture est maîtrisée, je n’ai malheureusement pas été très réceptif à ce que l’auteur voulait transmettre, alors qu’elle semble pourtant avoir fait mouche auprès de la majorité des joueurs.À noter que le jeu propose l’intégration de créations communautaires, telles que les fansubs (mais le français n’est pas encore disponible), les fandubs (alors qu’il est dénué de doublage), et des modifications de l’apparence graphique du titre.