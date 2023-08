Viewfinder

En premier, je n’ai rien contre la doubleuse de la voix principale, mais tout ce qu’elle raconte est agaçant. Dans la première moitié, le jeu a sans cesse besoin de souligner que ce vous faite est foufou et cool : “OUAH TU AS CHANGÉ LA RÉALITÉ C’EST INCROYAAAAAABLE”. c’est insupportable, ça sonne faux et ça n’apporte rien. Heureusement elle sera vite remplacée par un chat blasé. Mais là encore, ses petits encouragements à base de “tu as vraiment trouvé une solution intelligente” sonnent faux.Le second point noir, c'est que je ne me suis senti intelligent en trouvant une solution qu’à une ou deux occasions. Tout est assez évident, et la plupart des niveaux s'enchaînent comme si ça n’était qu’une formalité. Mais est-ce que le jeu se renouvelle bien ? De nouvelles mécaniques sont régulièrement introduites mais à de rares exceptions, elles n'approfondissent pas le jeu comme ont pu le faire les différents fluides de portal 2, par exemple. Et surtout, elles sont souvent assez vite mises de côté au profit du nouveau gimmick du monde. Les combinaisons sont rares, et on a l’impression de suivre un tutoriel tout au long du jeu, en attendant une montée de difficulté.Hélas, si j’ai espéré jusqu’au dernier monde, celà n’arrive jamais. Et on nous retire parfois certaines options sans aucune explication, ce qui ajoute à l'artificialité de l’ensemble. Reste que de part son principe, la résolution des énigmes reste libre, et c’est amusant ensuite d'aller voir des gens sur twitch trouver des solutions pour le moins non orthodoxes. Son concept de base et sa patte graphique, qui sont des réussites absolues, ne font que rajouter à la frustration du résultat final.