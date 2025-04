Path of Fury Episode I: Tetsuo's Tower

Leonard Menchiari est du genre infatigable. Après un premier succès avec son simulateur d'émeutes RIOT , et un jeu de platformes cinématique au nom improbable qui ne nous avait pas totalement emballé en 2019, il est passé à un projet de plus grande envergure avec Trek to Yomi qui fut une relative déception. La faute à des combats brouillons et (cela devient une habitude) pas mal de bugs à sa sortie. Cela ne l'empêche pourtant pas de revenir aux affaires avec un jeu en réalité virtuelle dans lequel il reprend ce qu'il aime le plus : le bourre-pif et une esthétique originale.