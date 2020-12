On se rapproche de Noël, c'est l'Haven

Quatre ans sont passés depuis la sortie de Furi , le dernier jeu de The Game Bakers . On avait été conquis par ce boss-rush dopé aux amphèts et on attendait donc avec impatience de voir ce qui allait de nouveau sortir des fourneaux (vous l’avez ?) du studio montpelliérain. Et c’est avec Haven , un jeu presque à l’opposé de Furi sur tous les points, qu’ils sont revenus pour conquérir nos petits cœurs tout mous au lieu de nos pouces tout raides.