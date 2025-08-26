Minute test : Hidden Memories of the Gardens Between

The Gardens Between, initialement un délicat jeu d’aventure-puzzle sorti en 2018, a été critiqué sur Factornews par miniblob à l'époque. Sa singularité tenait en une narration muette, sans voix ni texte, pour évoquer une histoire d’amitié d’enfance à travers des souvenirs mis en scène. Le voici désormais adapté à la réalité virtuelle, disponible sur Quest, Steam et PS VR2.



Commencons par ce qui marche : l’expérience VR propose d'explorer les décors comme de petites maquettes. C'était déjà le cas de la version flat, mais c'est un effet qui marche tellement bien en VR qu'on pourrait se dire qu'on est face à un titre exclusif à la plateforme, et le mini-jeu consistant à fouiller l’environnement gagne du coup en interêt.



On peut également zoomer sur certains éléments du décor pour les voir « en taille réelle », ce qui apporte une nouvelle échelle de lecture aux scènes. Le mode réalité mixte, qui affiche les maquettes dans l’espace autour de soi, est une option agréable, même si elle reste davantage une curiosité qu’un véritable prolongement du concept. Elle n'apporte en tout rien d'un point de vue narratif.



Le jeu étant un portage VR, les contrôles directs à la manette permettent de faire tourner la maquette et d'attraper des objets pour les observer de plus près, mais l'action principale (contrôler l'écoulement du temps) se fait aux sticks comme sur la version 2D.







Sur Quest 3, l’expérience est malheureusement plombée par un aliasing particulièrement visible. Les bords en escalier et scintillements permanents s’imposent et forment une barrière qui empêche toute réelle immersion. Dans un jeu qui repose autant sur la contemplation et l’atmosphère, ce défaut graphique pèse lourd et finit par détourner l’attention pour démolir l’expérience dans son ensemble. La version testée ici est la mouture Meta Quest 3 . Je vous invite à relire la critique de miniblob pour en apprendre plus sur le jeu en lui-même, ce test rapide ne concernant que l'aspect VR.Commencons par ce qui marche : l’expérience VR propose d'explorer les décors comme de petites maquettes. C'était déjà le cas de la version flat, mais c'est un effet qui marche tellement bien en VR qu'on pourrait se dire qu'on est face à un titre exclusif à la plateforme, et le mini-jeu consistant à fouiller l’environnement gagne du coup en interêt.On peut également zoomer sur certains éléments du décor pour les voir « en taille réelle », ce qui apporte une nouvelle échelle de lecture aux scènes. Le mode réalité mixte, qui affiche les maquettes dans l’espace autour de soi, est une option agréable, même si elle reste davantage une curiosité qu’un véritable prolongement du concept. Elle n'apporte en tout rien d'un point de vue narratif.Le jeu étant un portage VR, les contrôles directs à la manette permettent de faire tourner la maquette et d'attraper des objets pour les observer de plus près, mais l'action principale (contrôler l'écoulement du temps) se fait aux sticks comme sur la version 2D.Sur Quest 3, l’expérience est malheureusement plombée par un aliasing particulièrement visible. Les bords en escalier et scintillements permanents s’imposent et forment une barrière qui empêche toute réelle immersion. Dans un jeu qui repose autant sur la contemplation et l’atmosphère, ce défaut graphique pèse lourd et finit par détourner l’attention pour démolir l’expérience dans son ensemble.

En l’état, la version Quest 3 est difficile à recommander tant que la fidélité visuelle n’a pas été corrigée par un patch. Je n’ai pas pu essayer les versions SteamVR et PS VR2, mais si ce problème y est absent, Hidden Memories of the Gardens Between conservera alors toutes les qualités de l’original tout en gagnant une dimension supplémentaire grâce à la VR.