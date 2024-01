[Humble Choice] Hell Pie : L'enfer qui rend chèvre

Un autre jour, un autre jeu du Humble Choice du mois de janvier, après Roguebook . Le défi sisyphien continue et nous mène aujourd’hui à un jeu de plateformes à l’humour potache et à une quête infernale : Hell Pie

Guerre et pets



Les Ailes de l’Enfer

Satan bouche un coin

L’Enfer, c’est les traductions des autres

Petite main des Enfers, nous incarnons la chèvre démoniaque nommée Nate, qui remplit le rôle de démon du mauvais goût. Dans notre bureau finement décoré, nous recevons un appel de Satan qui a malencontreusement appelé le mauvais numéro en tentant de joindre son chef cuisinier. Nous voilà mandaté pour aller à la rencontre de ce dernier et l’aider à mettre au point une superbe tarte pour la fête d’anniversaire du patron. Lors de notre première tâche, au supermarché du coin, nous avons l’occasion d’obtenir un animal de compagnie tenu au bout d'une chaîne, l’angelot Nugget, qui nous accompagnera le long de nôtre quête pour trouver les ingrédients de la fameuse tarte.Si l’absurdité ambiante du titre pourrait rappeler Good Omens, préparez-vous plutôt pour une histoire qui enchaîne les blagues potaches et n’offre que de rares moments de subtilité. Pour être tout à fait honnête avec vous, je vous invite même à vous préparer à vous battre contre des petits cacas nazis et des ennemis phalliques. Autant dire que notre nature de parangon du mauvais goût est mise au défi par le jeu, qui semble chercher à prendre ce titre pour lui-même. Chacun d’entre nous sera à l’aise avec différents types d’humour et je dois avouer que les blagues pipi caca n’ont pas toujours mon amour. Autant je garde mon esprit d’enfant quand je m'émerveille devant l’infinité des possibilités qui me sont données en jouant avec mon propre caca, autant celui des autres m’attire moins. Je dois même avouer avoir levé les yeux au ciel à la première apparition des ennemis-bites.Cependant, certaines blagues ont bien fonctionné sur moi et je ne m’attendais pas à voir des incitations à la réflexion, résultant de blagues et peut-être involontaires, sur le spécisme ou la marchandisation de la santé et l’accès à de meilleurs soins pour les riches, ni certaines références cinématographiques. De plus, le jeu se permet une certaine vulgarité dans les textes qui emplit de joie mon cœur de petit con provocateur quand, par exemple, un PNJ m’invite à aller “démonter la gueule” d’un ennemi, ou qu’un tooltip m’indique qu’il est “l’heure de sprinter des culs” lorsqu’une amélioration me permet de faire des dommages en sprintant. Tout ça pour dire que l'enrobage de Hell Pie pourrait vous inciter à ne pas en profiter, ou de le faire hors de la présence de gens plus respectables que vous.“Mais Connard, comment vais-je concrètement pouvoir expérimenter le combat de caca, manette en main ?” vous entends-je déjà me demander, captivés par cette prémisse envoûtante. Eh bien figurez-vous que Hell Pie est un platformer en 3D dans lequel on passe beaucoup de temps à sauter. Fort heureusement, les déplacements ont reçu de l’amour et aller chercher les MacGuffins qui nous sont réclamés est généralement un plaisir. Nugget, notre ami angelot plein de bonne humeur, et excessivement bavard, nous permet de prolonger nos voyages aériens bien plus loin que notre double saut initial, en plus d’être une arme de corps à corps. De plus, il est possible d’améliorer ses performances et les nôtres pour se passer du sol encore plus longtemps.Si le premier monde que nous traversons n’est pas transcendant par son level design, les suivants, qui partent du principe que vous avez débloqué quelques nouveaux jouets, exploitent bien plus la verticalité pour cacher tout un tas d’objets à collecter. Le plus courant est la monnaie tout à fait dispensable du jeu, qui permet d’acheter des accoutrements tous plus ridicules les uns que les autres pour Nate et Nugget mais les plus importants permettant justement d’acheter les améliorations, en nourrissant Nugget, ou de débloquer des nouveaux pouvoirs, sous la forme de paires de cornes, en trouvant des chèvres licornes toutes mignonnes. Ces pouvoirs ont une utilité assez situationnelle, permettant de découvrir de nouveaux objets cachés et sont un peu sous-exploités. Nous n’aurons donc que des mini-pointes de metroidvania.Certaines sections étendent le gameplay en offrant également des phases de tir mais en nous empêchant d’utiliser Nugget, on se retrouve alors coincé au sol et bien moins mobile. Le level design ayant tendance à s’adapter, ce n’est pas souvent un problème mais il m’est arrivé de virer l’arme qui m’était donnée afin de plus facilement me déplacer. Notez aussi que le jeu est plus intéressé par la navigation que par les combats, puisque la moitié des donjons ne comportent pas du tout d’ennemis à éliminer.Un bon point de Hell Pie est qu’on est toujours récompensé pour son exploration. En effet, si on regarde le ciel et qu’on voit une plateforme en hauteur, il est raisonnable de penser qu’on y trouvera quelque chose à collecter, ou un chemin vers une telle chose. Couplé avec le plaisir d’enchaîner des sauts sur plusieurs dizaines de mètres, j’ai trouvé la navigation agréable. Cependant, l’inconvénient d’avoir la totalité des possibilités d’améliorations cachées est que le jeu ne peut pas savoir quel est notre niveau de progression à n’importe quel moment.La preuve en est que j’ai réalisé à l’écran de résumé de fin du jeu que je n’avais pas trouvé un des pouvoirs. De plus, il n’est pas nécessaire de collecter tous les ingrédients disséminés dans un monde pour passer au suivant, et on peut donc tout à fait imaginer qu’un joueur ait décidé de ne pas tout explorer. Ainsi, même les derniers niveaux proposent un défi ridiculement bas, permettant de naviguer qu’avec les mécaniques de bases. Nous ne sommes donc jamais obligés d’utiliser nos connaissances ou de faire des sauts dingues pour terminer les trois donjons présents dans chaque monde. Cependant, on pourra se consoler un peu en sautant parfois d’assez grandes parties des donjons et ne touchant qu'occasionnellement le sol afin de recharger notre nombre de sauts, certains donjons s’y prêtant particulièrement.A dire vrai, il y a bien des lieux optionnels, débloqués via un pouvoir, qui mettent vraiment au défi nos compétences. Par fierté, j’en ai terminé un mais il m’aura fallu tomber une grosse cinquantaine de fois dans le vide pour passer un passage particulièrement sadique. Ce n’est que là que j’ai pu ressentir les affres du platforming en 3D avec une caméra qui n’aide pas à comprendre l’espace mais peut-être n’aurais-je pas dû commencer par celui du dernier monde. Quoi qu'il en soit, le gameplay m’a assez plu pour que je décide, guidé par mes convictions de journaliste total, de collecter tous les ingrédients, chose facultative, et voir la fin du jeu en préparant ma superbe tarte pour Satan, après neuf heures de jeu.En termes de finitions, le jeu est plutôt propre. Certes, j’ai trouvé le timing de l’interface de rechargement du nombre de sauts assez trompeur, les bulles de dialogues des PNJ qui disparaissent si on s’éloigne un peu et ne réapparaissent plus ensuite m’ont un peu frustré et j’ai eu quelques saccades lors de cutscenes mais rien de très grave.Cela dit, en testant les jeux des deux derniers Humble Choice, je me rends compte à quel point les traductions sont inégales. Jouant principalement en anglais, je suis rarement confronté à ces problèmes mais pour tester des jeux pour un public francophone, je voulais pouvoir juger de ce point-là et je suis souvent surpris et parfois déçu. Ici, la plupart des textes sont tout à fait corrects mais les noms des ingrédients à trouver pour notre tarte ne sont pas les mêmes entre notre liste dans les menus (joliment mise en forme dans un adorable petit livre) et les différents dialogues. On trouve aussi parfois des erreurs de formatage du texte, le bouton pour quitter le menu principal se nomme “Arrêtez” (j’ai vérifié, c’est bien “Quit” en anglais) et certains textes sont trop longs et sortent de leurs limites, ce qui est assez marrant pour un jeu allemand, dont la langue regorge de mots à rallonge.