Oui, j'ai bêtement collé le communiqué de presse dans mon intro, mais il résume parfaitement l'expérience du jeu. Fondé en juin 2020, le studio bordelais The Moon Pirates sort son premier jeu, Don't Forget Me , qui a mis des années à voir le jour. Don't Forget Me est né de l'envie de créer un jeu vidéo à partir de rien, sans connaissance ni étude -- mais qui véhicule des émotions fortes. Robin a commencé à le créer par passion sur son temps libre et a été rapidement rejoint par Mélanie, Benjamin et Guillaume. D'abord simple prototype de test, l'univers fascinant présenté, les possibilités et les défis qu'il offre les ont séduits.Oui, j'ai bêtement collé le communiqué de presse dans mon intro, mais il résume parfaitement l'expérience du jeu.

Nous voilà dans la peau de Fran, jeune femme amnésique se retrouvant dans un laboratoire de copie mémoriel clandestin. Elle va bien vite se retrouver embarquée dans un complot gouvernemental n’ayant finalement que peu de rapport avec son amnésie, même si toute l'intrigue tourne autour de la mémoire. Les développeurs ne s’en cachent peu lors du tutoriel, tout cela n’est qu’un prétexte éculé pour vous apprendre l’univers et les mécaniques du jeu.Nous sommes ici en présence d’un sympathique petit jeu d’aventure (tendance Visual Novel) en joli pixel art, entrecoupé de gameplay d’enquête dans la mémoire des patients de la clinique. Les premières phases nécessitent de trouver des mots clés à taper au clavier pour naviguer dans les souvenirs afin de trouver une ancre mémorielle, mais plus tard s’ajouteront des phases graphiques beaucoup plus “point & click” (pour autant qu’on puisse dire ça d’un jeu se jouant uniquement au clavier).Peu de choses à redire de l’emballage, si ce n’est que ces phases d’enquêtes sont finalement peu nombreuses. C’est certes bien mieux que de s’étaler inutilement sur des heures et des heures de jeux, mais on aurait aimé en voir quand même plus. J’ai du mal à ne pas faire le rapprochement avec les Memory Remix de Remember Me (je vous laisse googler ça). L’idée est similaire, l’exécution n’a rien à voir, mais la conclusion est la même : on reste sur notre faim.Et rester sur ma faim, c’est la seule critique négative que j’aurais à faire : le scénario aborde de grands thèmes, souvent lourds, mais ne va jamais réellement au bout de son sujet. Par contre, le jeu propose de nombreuses voies à explorer, et l’intégration twitch qui permet de faire voter le public pour les choix de dialogues assure une petite rejouabilité, même après un visionnage de votre streamer favori.