Présentée en plein milieu du Xbox Games Showcase 2025 , la portable de Microsoft n’est au final pas un produit 100 % maison, mais le fruit d’un partenariat entre Xbox et Asus. La prise de risque est minime, puisqu’à première vue, il s’agit d’un rebranding des ROG Ally. Reste maintenant à voir si cela vaut vraiment le coup. Un stand Xbox pris d'assaut Le stand Xbox était mon premier rendez-vous de la Gamescom, à 9 h pétante le mercredi. J’avais 90 minutes devant moi pour essayer les nombreux titres présents, mais je me suis évidemment dépêché comme j’ai pu pour aller faire la queue dans l’une des files d’attente pour tester les modèles de ROG Xbox Ally. Oui, l’une des deux, puisque celle que j’avais choisie était dédiée à l’essai de



Au bout de 45 longues minutes d’attente, alors qu’il n’y avait que la presse et ayant vu passer trois fois l’autre file devant moi, je me suis rendu à l’évidence : Xbox n’avait pas prévu assez de consoles. Et si j’avais attendu, je n’aurais jamais pu tester ce matériel dans les temps. Mais comme je suis Français et que j’ai vécu à Paris… je suis subtilement passé dans l’autre file, pour pouvoir entrer en cinq minutes montre en main. Franchement, je me demande comment était la queue pour le public, mais ça devait être l’Enfer sur Terre. Les grosses bêtes Les deux modèles étaient présents sur le stand, à savoir la seulement une vingtaine de consoles à l’essai, alors que la







Chez moi, je joue très souvent en portable. Disposant de plusieurs consoles, je peux donc me faire une idée de ce qui est lourd ou non à l’usage, ou en tout cas, pour mon usage. Si je prends les plus récentes, j’utilise les portables suivantes : PlayStation Vita : 220 g

Nintendo Switch : 398 g avec les Joy-Con attachés

Nintendo Switch OLED : 420 g avec les Joy-Con attachés

Nintendo Switch 2 : 534 g avec les Joy-Con 2 attachés Et honnêtement, je trouve la Switch 2 déjà un peu lourde par rapport à ma Switch OLED qui me semble maintenant légère comme une plume. La fiche technique des consoles Asus affiche ceci : ROG Xbox Ally : 670 g

ROG Xbox Ally X : 715 g



Donc, normalement, j’aurais dû sentir la différence de poids en portant la bête. Et ce fut le cas. Évidemment, à première vue, tout va bien. D’ailleurs, les premières secondes m’ont paru assez cool, à part le câble antivol collé à l’arrière de la console. Mais après quelques minutes, j’ai commencé à sentir que oui, il y a bien 140 g d’écart avec la Switch 2 et 250 g avec la Switch OLED. Ce n’est pas énorme dit comme ça, mais il est possible que sur de longues sessions de jeu, ce soit un peu pénible. Surtout que la console est imposante, avec 50,7 mm d’épaisseur, contre 13,9 mm pour une Switch 2. Là aussi, tout dépendra de la morphologie de la personne qui tiendra la console en main. Pour celles et ceux qui ont un Steam Deck OLED, la différence est évidemment moindre, puisque la machine de Valve fait 640 g sur la balance pour globalement la même taille.



Reste que la prise en main est assez agréable. Moins plate que chez Nintendo, cette ROG Xbox Ally est finalement plus proche du PlayStation Portal, avec une manette coupée en deux et un écran collé au milieu. Le confort est bien présent, la prise en main est efficace, je n’ai honnêtement pas eu de souci sur ce point. Et il faut dire que l’écran tactile de 7 pouces en 1080p (IPS, 500 nits, 16:9 et 120 Hz) fait très bien le boulot, proposant de belles couleurs sur l’instant. Maintenant, le tout est assez imposant, faisant plus penser à une console portable que l’on déplace du salon à une autre pièce, plutôt qu’à une machine que l’on peut mettre dans son sac sans avoir l’impression de porter une brique.



De même, il faudra voir aussi l’autonomie de la batterie, qui n’est pas la même suivant les modèles, tout comme les performances qui sont elles aussi différentes au niveau CPU/GPU et RAM.



Pleins de boutons et de connectiques De ce que j’ai pu constater, les deux ROG Xbox Ally sont assez similaires en design. On retrouve les poignées des manettes Xbox, les boutons A, B, X et Y, une croix multidirectionnelle, des gâchettes LT et LB sur la gauche et LR et LB pour la droite, deux sticks analogiques. Les classiques sont tous là et on retrouve aussi évidemment deux boutons de volume pour l’augmenter ou le diminuer.



Mais il y a également sept autres boutons. Déjà, les deux à l’arrière, M1 et M2, qui sont programmables. Ensuite, il y a le bouton Xbox, qui est ici un peu triangulaire. Pour le reste, on retrouve les mêmes que sur les ROG Ally, à savoir un bouton pour le menu, un autre pour les options d’affichage, pour la bibliothèque et enfin un dernier pour le centre de commande.



Pour ce qui est de la connectique, c’est déjà moins la fête, mais ce qui est présent est de qualité. On retrouve deux ports USB-C (différents suivant le modèle de console), un port de carte microSD et une sortie audio 3,5 mm. Tout est



Tout est dans l’OS Au final, si je n’ai pas réussi à m'enthousiasmer plus que ça pour le design de la console qui est finalement assez basique, c’est plus le système d’exploitation qui m’a intéressé. La vraie nouveauté ici, c’est que Microsoft a enfin fait l’effort de faire en sorte que Windows 11 ne soit pas totalement le même que sur ordinateur, avec bien moins de fonctionnalités inutiles bouffant de la ressource machine sans raison. Sérieux, qui a besoin d’un service d’impression sur sa console ?



De fait, l’OS Windows de la ROG Xbox Ally ne dispose que du nécessaire pour le jeu vidéo et uniquement le jeu vidéo (enfin, pas que, puisqu’il est possible d’installer des applications de streaming, mais vous m’avez compris). Et pour le coup, la fluidité est présente, et même en poussant un peu le bouchon avec des tests un peu bizarres, comme lancer un jeu, retourner sur le menu lors d’un chargement, lancer autre chose, puis bidouiller des trucs... la console n’a pas bronché. D’ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que j’ai tout fait à la manette assez naturellement, alors que je connais assez peu cet OS. Une simple pression sur le bouton Xbox fait offfice d'Alt+Tab comme sur PC, proposant ensuite une navigation assez efficace parmi les applications déjà ouvertes. Évidemment, il faudra pousser un peu les tests si Xbox nous offre ou prête une console, mais pour le moment, c’est du tout bon.







Côté jeux, j’ai pu lancer seulement trois titres ce qui, selon moi, est une erreur de la part de Xbox. Pourquoi ne pas en avoir installé plus ? Il y avait



Tout était installé via l’application Xbox et j’avoue, j’aurais bien aimé lancer un jeu Xbox, un autre sur Steam et un titre Epic Games, pour vérifier le comportement. Du reste, il n’y avait aucun jeu en streaming via le Xbox Cloud Gaming, même si c’était assez logique pour le coup, ni même la possibilité de lancer d’autres applications en parallèle, comme un Discord. De fait, il était assez compliqué de jauger des performances de ces deux modèles, ou de les comparer avec un Steam Deck OLED, qui se rapproche beaucoup du modèle que j’ai essayé en termes de performances, surtout en à peine 20 minutes.



Ces deux modèles ROG Xbox Ally semblent bien partis pour être de vrais concurrents au Steam Deck, qui n’a pas de présence physique en magasin et aux autres engins de l’espace, qui sont soient trop encombrants, soit trop moches, soit trop chers, soit tout à la fois. On sera fixé le 16 octobre prochain, date de sortie des deux modèles. Et oui, le prix aura forcément son importance, puisque selon quelques fuites, on tablerait sur un ROG Xbox Ally à 599 € et un ROG Xbox Ally X à 899 €, ce qui n'est pas donné non plus.