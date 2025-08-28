PREVIEW
Gamescom 2025 : première Chevauchée des Walkyries dans Hell Let Loose: Vietnam
par billou95, email @billou_95
Développeur / Editeur : Team17 Expression Games
Supports : PC / PS5 / Xbox Series
La Gamescom, c'est aussi le salon des rendez-vous surprise dans lesquels on ne sait pas trop ce qu'on va voir à part un vague "jeu non annoncé". Et c'était le cas pour le nouveau FPS multijoueur d'Expression Games publié par Team17, Hell Let Loose: Vietnam. Je n'ai jamais joué à Hell Let Loose premier du nom et je ne suis pas un grand fan des jeux de guerre multijoueurs, mais le titre jouit d'une excellente réputation dans la catégorie des FPS à grande échelle pseudo-réalistes. Réaliste, car une balle suffit généralement à nous faire mourir et le titre propose des classes de personnages assez tranchées qui évitent que tout le monde ne fasse n'importe quoi. J'ai donc vécu cette première demi-heure de prise en main comme un grand tutoriel guidé par ses développeurs.À peu de choses près, Hell Let Loose: Vietnam reprend donc le concept de son aîné. Des combats à 50 vs 50 sur des cartes gigantesques (on parle de 2 km²). Ici, c'est évidemment le conflit entre l'aigle américain et l'armée nord-vietnamienne qui sera à l'honneur.
Premier constat : le jeu est beaucoup plus beau que l'original. Pour cette suite, les développeurs sont passés à l'Unreal Engine 5 et ont su retranscrire l'ambiance ocre d'une jungle vietnamienne à la tombée du jour. Pas le temps de faire du tourisme, mon collègue marine américain d'un jour m'embarque dans son hélico et m'explique les bases du gameplay pendant que je rejoins le reste de l'équipe de développement, déjà occupée à se mettre sur la tronche depuis une minute ou deux. Dans Hell Let Loose: Vietnam, les classes de personnage sont strictes. Un pilote de speedboat par exemple sera le seul à avoir le droit de prendre les commandes. On compte pas moins de six classes par camp, en comptant celle de commandant qui "joue" devant une carte stratégique et passe le plus clair de son temps à diriger les troupes sur le champ de bataille. Arrivé au milieu d'un village Vietcong, je suis largué alors que ça mitraille de tous les côtés et prends peu à peu mes marques de bleu bite.
Ce qui est assez déroutant de prime abord, c'est que Hell Let Loose ne s'encombre pas d'artifices visuels pour signifier la mort d'un ennemi. Non, le type tombe à terre, soit on le poursuit pour vérifier qu'il est bien mort, soit on continue son chemin. Malgré tout, ce concept de pseudo-réalisme s'arrête là où un ARMA devient pénible à jouer pour le quidam moyen. Les mouvements des personnages restent fluides, proches d'un FPS multijoueur à la Battlefield et le rechargement de l'arme se fait d'une pression de bouton, sans avoir besoin de retourner faire ses classes. Le jeu n'entrave jamais vraiment le joueur, ce qui rend l'apprentissage agréable.
Les développeurs me parlent aussi d'une nouveauté raccord avec le conflit traversé : les tunnels qu'on va pouvoir construire côté vietnamien et qui permettront de faciliter les mouvements de troupes entre différents points de la carte. On nous promet que cette fonctionnalité jouera un rôle majeur dans la victoire ou la défaite. Côté américain, on devra donc tout tenter pour les détruire ou casser le flux des soldats ennemis. Évidemment, en une demi-heure, on n'a pas le temps de comprendre tous les tenants et aboutissants. Je n'ai même pas pu tester les classes permettant de piloter un hélico ou un speedboat, les nouvelles unités de cet épisode forcément plus moderne que la Seconde Guerre mondiale. Mais l'intention est là, et surtout, je le répète, la proposition de gameplay ne se montre jamais élitiste.
Enfin, que les joueurs du premier se rassurent, ils ne sont pas oubliés et le studio promet du nouveau contenu et un support étendu. On peut s'attendre à de nouvelles informations sur Hell Let Loose: Vietnam dès l'année prochaine avec une sortie, on imagine d'abord sur PC, puis sur consoles.