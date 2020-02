Quickload # 30 : on revient sur 10 ans de jeu PC

Après un hiatus partiellement indépendant de notre volonté (compliqué d’organiser un enregistrement si on n’est pas sûr de pouvoir rentrer chez soi ensuite), Quickload revient comme promis pour fêter la décennie. Oui, on sait, la décennie se termine fin 2020, mais regardez, hop, pirouette : on fête 2009-2019. Astucieux ! On vous rassure : pas de litanie de nos jeux favoris, mais plutôt une discussion autour des évènements marquants. On vous prévient tout de même : c’est un peu long.