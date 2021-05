Non seulement Quick Load est en train de réellement devenir un podcast mensuel, mais en plus on l’enregistre désormais en avance. On ne pourra pas dire qu’on ne tient pas nos bonnes résolutions. Au programme de ce 37ème épisode : Subnautica Below Zero et Deathloop

Mais on commence évidemment par un tour de table de news et/ou curation de contenus, ce qui nous permet de refaire un point sur le procès Epic vs Apple. On y cause également de Rusty Lake, de Titanfall 2, et Gautoz en place une pour Masayoshi Soken, compositeur phare de Square Enix.Premier morceau de choix de l’épisode : Subnautica Below Zero. Pensé à l’origine comme un contenu additionnel au premier jeu, Below Zero a progressivement dérivé vers un standalone plus petit, plus dense et également plus dirigiste. Un changement radical qui devrait plaire à celles et ceux qui n’avaient pas accroché à la proposition du premier, mais laisse Gautoz et Nicaulas dubitatifs.Quant à lui, Fougère revient sur EvE Online en faisant un point sur la guerre dont il avait parlé dans un précédent épisode, et qui fait toujours rage. Il nous explique également comment le jeu de CCP a considérablement aidé la recherche contre le Covid grâce à un mini-jeu participatif.Après une pause musicale consacrée au pinacle de la carrière de Sarah Schachner (eh non, raté, il s’agit d’Assassin’s Creed Unity), Noddus essaye de nous expliquer ce qu’est réellement Deathloop, qu’il a vu tourner lors d’une présentation chez Arkane. Soit : une boucle temporelle qu’il faudra recommencer jusqu’à tuer 8 cibles en une seule partie.Ne reste plus qu’à nous enjailler sur quelques tops (Squad, The Binding of Isaac Repentance et Pokemon New Snap), à nous énerver sur quelques flops (Nier Replicant, Mass Effect Legendary Edition), à rêver à quelques attentes (Burning Crusade Classic, Phantom Abyss, Necromunda Hired Gun, Essays on Empathy) et à vous dire à la prochaine. QuickLoad est également disponible sur iTunes et autres plateformes de podcasts comme Spotify , et si vous ne le trouvez pas, vous pouvez l'ajouter manuellement via ce flux RSS Ce podcast gratuit et sans publicité, est enregistré avec les moyens techniques de Gamekult. Si vous souhaitez apporter votre soutien au format, n'hésitez pas à donner quelques piécettes sur notre Tipeee ou à vous abonner au premium de Gamekult