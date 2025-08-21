PODCAST
Factorcast Spécial Gamescom 2025 #1
par Frostis Advance & billou95, email
Première journée à déambuler dans les allées et premiers coups de coeur pour la team Gamescom de Factornews. De son côté, Frostis s'est pris d'amour pour le line-up de Capcom, et Billou a frissonné de plaisir devant Routine et Cronos: The New Dawn. On vous parle aussi de tous les jeux vus hier chez Nvidia et des quelques ratés de ce mercredi. On vous rappelle que pour des raisons pratiques et d'enregistrement dans les conditions du direct, le podcast n'est pour l'instant disponible que sur YouTube et qu'il sera prochainement envoyé vers notre compte Soundcloud. A ce soir sur Twitch pour un nouveau débrief journalier en direct.