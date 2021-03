Watch Dogs Legion : A fond dans le multijoueur mais pas trop

A la base prévue pour décembre 2020, le mode multijoueur de Watch Dogs Legion se sera fait désirer, et il arrive dès aujourd'hui sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Stadia... mais pas sur PC. Où l'on attend toujours d'ailleurs une date de sortie. Le mode d'exploration libre jusqu'à quatre joueurs, et l'Arachnobot Arena sont accessibles, mais la première opération tactique est repoussée au 23 mars. Quant aux possesseurs du Season Pass, ils seront ravis d'apprendre qu'ils ont dès à présent deux nouvelles missions solo supplémentaires.