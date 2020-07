Un méchant pour Far Cry 6

A quelques jours du direct d'Ubisoft, la jaquette de Far Cry 6 s'est retrouvée dans la nature. On y voit l'acteur Giancarlo Esposito qui jouera surement le méchant du jeu. Il est surtout connu pon son rôle de Gus Fring dans Breaking Bad et Better Call Saul. La boucle est bouclée : Michael Mando qui est devenu célèbre grâce à son rôle de méchant de Far Cry 3 joue maintenant dans Better Call Saul (Nacho Varga). Accessoirement la jaquette en question confirme l'existence de Far Cry 6 mais ce n'est pas exactement la surprise du siècle.