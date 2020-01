Plein de gameplay pour Doom Eternal

Bethesda a publié une nouvelle bande-annonce de Doom Eternal et elle essaye de nous faire croire que le jeu a un scénario. On aurait aussi collé du gros métal qui tâche pour la musique mais passons. Il y a trois tonnes de vidéos de gameplay qui sont tombées ainsi que des previews. Les avis sont dithyrambiques et on retient surtout la description du jeu par Collider : "Doom Eternal prend tout ce qui était glorieusement dingue dans Doom 2016, le met dans une Lamborghini remplie d'albums de Slayer et catapulte le tout dans le Soleil". Doom Eternal est prévu le 3 mars sur PC, PS4, XO et Stadia puis plus tard sur Switch.