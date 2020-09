Android Teubé

Google vient de sortir un nouveau Chromecast étrangement nommé Chromecast With Google TV . Globalement c'est un boitier Android TV permettant donc d'utiliser vos applis de streaming préférées sur votre TV. On aurait pu penser que c'était l'occasion ou jamais pour Google de lancer une version de Stadia optimisée pour Android TV. Et bien non . Stadia ne tourne tout simplement pas sur ce nouvel appareil. Il faudra attendre 2021 pour que Stadia soit officiellement supporté.