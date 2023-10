Xbox Partner Preview du 25/10/23 : le résumé à la bourre

Après le Nintendo Direct de Big N , le State of Play de Sony Microsoft déclenche à son tour les hostilités avec son nouveau rendez-vous périodique dont le premier numéro à eu lieu hier : le Xbox Partner Preview . Comme à l’accoutumée, ce sera l’occasion d’entre mettre plein les yeux aux joueurs avec des productions indépendantes jusqu’aux Triples A, et ce sera comme toujours de la torture pour celles et ceux qui feront les résumés. On va entrer directement dans le vif du sujet car personne chez le géant de Redmond ne s’est heureusement donné la peine de faire semblant de le présenter