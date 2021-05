On est plutôt gâté ces derniers temps avec le genre soit-disant mort du point & click. Cette fois c'est Strangeland, le dernier né de Wadjet Eye Games Blackwell , Technobabylon, Unavowed,.. ) en tant qu’éditeur, et Wormwood Studios aux commandes, que l’on accueille à bras ouverts.

Bon par contre, du côté du jeu, les bras sont peu enclins à briser les gestes barrières. Les premiers pas dans le jeu m’ont immédiatement fait penser à l’excellent “I have no mouth but I must scream” aussi bien graphiquement que pour l’ambiance purgatoire. C’est donc un jeu d’horreur psychologique, et cette fête foraine dégénérée qui accueille notre “héros” ne nous épargnera même pas les abominables clowns. Sous forme d’une porte d’entrée. Qu’on repassera sans cesse à notre mort. Et qui nous lâche une sordide blague à chaque fois. Super.Alors donc oui, on meurt dans le jeu, mais on ressuscite immédiatement (sous peu que l’on passe la cinématique), ce qui limite la frustration de quelques morts un peu arbitraires, pour devenir un morbide running gag. Tout est fait pour que l’expérience soit à la fois désagréable (l’univers) et agréable (le gameplay). Les énigmes sont donc logiques une fois comprises les règles de l'univers du jeu, et s’il vous arrive de peiner, vous pourrez avoir recours à un système d’aide intégré sous forme d'un téléphone accessible à quasi tout moment. Le jeu est entièrement doublé (en anglais sous-titré français) avec un jeu d’acteur qui force l’admiration pour un petit jeu indé. Ca n'a l'air de rien dit comme ça, mais la qualité de cette VO ridiculise pas mal de productions AAA, et quand on connait le prix d'un bon doublage...Le jeu se boucle en quelques heures (3h et demi pour moi, en ayant recours à quelques indices), et même si on aurait aimé voir plus de décors torturés, il n’y aucune longueur ou raccourci : j’ai dévoré le jeu d’une traite.