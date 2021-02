4 mois sans Quickload, nouveau record ! Blague à part, nous allons faire de notre mieux pour éviter de passer à un format bi-annuel. Le début 2021 n'avait rien de reposant, et on a dû batailler contre nos agendas respectifs pour réussir à tous se rassembler devant un micro. Avec un invité surprise, puisque Nicaulas a malheureusement du être remplacé au dernier moment. On retrouve donc Noddus, Gautoz, Pipomantis et Fougère pour ce premier épisode de 2021.

On commence par notre point news certifié "pas-rapide-du-tout", qui va finir par devenir la marque de la maison, pour faire le tour des chaînes Youtube que nous avons découvert pendant les dernières vacances. Entre les essayistes et les vidéos "ambiant gaming", vous aurez de quoi vous occuper les oreilles pendant que vous jeter un oeil sur la liste des jeux dispo pendant le Steam Game Festival.On enchaîne sur les jeux qui nous ont occupé pendant les "vacances" (comprenez, depuis le dernier enregistrement), avec Gautoz qui nous parle de The Medium et Noddus de Dyson Sphere Program, pendant que Pipo déclare sa flamme à Tekken 7 et que Fougère essaye de vous convaincre que vous flageller mentalement avec OMORI, c'est pour votre bien.Après un jeu à la con particulièrement daté, on taille le bout de gras autour de Hitman 3. Le dernier titre de IO est un petit chef d'œuvre, mais il n'a pas fait l'unanimité dans ce podcast. Fougère assumant ses opinions avec courage, il se fait justement savater par le reste de la tablée.Enfin, on termine par un petit point EvE Online, ou Fougère joue à nouveau le reporter de guerre en nous parlant de la World War Bee 2, et puis nos Tops / Flops et attente chronométré.