Prise Chaude : Tu ne tueras point

D’où le questionnement que si la possibilité de faire des runs « propres » dans ces œuvres existe, elle n’est pas forcément le chemin le plus optimal en termes de plaisir de jeu. En effet, les développeurs travaillent avec acharnement à ce que nous, joueurs, ayons à notre disposition un éventail complet d’outils, à même de renouveler l’amusement au fur et à mesure de son déroulement.

Ces outils, dont les procédés non létaux ne sont qu’une fraction, sont là pour nous octroyer des solutions variées et plaisantes aux problèmes que nous posent le game design et le level-design. Du coup, je me suis souvent retrouvé au moment des crédits avec d’un côté la satisfaction d’avoir fait « le bien » en ne tuant personne, et en même temps l’étrange sensation d’être passé à côté de certains aspects de l’expérience.



Ce qui est intéressant, c’est que visiblement cette opposition entre la liberté offerte au joueur et l’existence des principes moraux qui peuvent la limiter (remise des lunettes sur le nez) semble aussi concerner les designers, notamment chez nos amis d’Arkane Studio.

Visiblement portés par la vague des « jeux à conséquence », lorsque Arkane sort Dishonored en 2012, le titre héberge tout un panel de concepts à même d’offrir des répercussions aux actes des joueurs, via le système de Chaos.Au sein de Dunwall, chaque mort d’un civil, chaque exécution d’un garde va faire grimper une jauge qui va influencer le déroulement de la partie et son dénouement. Ainsi, tuez beaucoup de personnes, et l’Outsider vous parlera plus durement, il y aura plus de rats et de macchabées dans les rues, les dessins d’Emily seront plus sombres. La fin du jeu dépend directement du nombre de cadavres que vous allez laisser derrière vous.Le problème dans tout ça, c’est que fondamentalement,, et donc que l’on assassine en vire-voletant de toit en toit, que l’on fige le temps pour que les gardes se prennent leurs propres balles, etc. Je serais curieux de savoir si cette ambition de forcer à rendre le bien moins fun était une volonté de design dans le titre, toujours est-il qu’objectivement, c’est moins divertissant.En plus de statistiques de fin de niveau montrant le nombre de cadavres qu’on a laissés derrière soi, combien de détections on a subi,: « Mains Propres », succès qui impose de faire tout le jeu sans tuer personne. Dans la même veine, développé par Arkane Austin cette fois, Prey propose une aventure qui est modulée par nos actions et nos choix, avec un final qui va changer du tout en tout en fonction de ceux-ci.Là, on arrive au moment ou vous posez votre cigarette sur le cendrier pour m’interpeller, d’un ton railleur « Mais enfin, cher Rozzo, permettez-moi de glisser deux choses : d’une, vos lunettes retombent de votre nez, de deux, le conflit entre la morale et le fun n’existe que dans votre cerveau, les outils sont à disposition du joueur et c’est à lui de les utiliser, ou non ! ». Ce à quoi je vous répondrais d’un ton qui est celui des joutes de l’esprit que si la satisfaction est différente et le plaisir que l’on en retire également, la suite des pérégrinations d’Arkane dans ces territoires témoigne d’une certaine prise de conscience.Avec la sortie de Death Of The Outsiders,alors que rien ne semble justifier narrativement cette mutation (Billie Lurk est une machine à tuer identique à Corvo/Emily et les enjeux des missions sont similaires). Le Succès « Mains Propres » est maintenant appliqué a une seule mission, plutôt qu’au jeu en entier. Affranchi de ce système à la fois juge et bourreau forçant le joueur à choisir entre une expérience totale et une bonne fin, Death Of The Outsiders permet de plus expérimenter, et offre paradoxalement plus de lattitude sur comment aborder chaque objectif. A ce titre, le pouvoir unique de Billie, à savoir sa capacité à prendre l’apparence d’un ennemi est une très bonne réponse à notre problématique.Enfin, avec Deathloop, sous la direction de Dinga Bakaba, Arkane semble s’affranchir de la direction imposée par la vision d’Harvey Smith et Raphael Colantonio,Colt et le joueur étant piégés dans un loop qui va tout remettre à zéro le lendemain, rien n’a d’importance, et tout devient possible. Libéré de tout système de Chaos, de toute morale, on est libre, toujours, à chaque instant de s’amuser avec les systèmes de jeu, de les tordre à loisir. Sur une manche, on peut se laisser aller à tout traverser tel un fantôme, de l’autre, on peut s’encanailler (On arrive à la fin de la bouteille là) à tout défourailler en glissade. Pour un zigoto comme moi,Au final, à la manière dont From Software a épuré sa formule avec Sekiro,Et pour un joueur comme moi, c’est libérateur. Cependant, la manière dont Arkane a « éludé » cette question des conséquences aux actes, reste malgré tout une manière élégante de décaler quelque peu toute la problématique. En commençant cet article, je ne me suis pas rendu a quel point celui-ci et ma précédente prise sur l’Acte de Tuer étaient liés, car au final