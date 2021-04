[Popcorn] Mortal Kombat

Le reboot est tout aussi fidèle et assume totalement le fait que c'est un film Mortal Kombat au point qu'un des personnage dise à voix haute "Flawless victory". L'histoire n'a toujours ni queue ni tête, les effets spéciaux sont un peu cheapos et le jeu d'acteurs est à se tirer une balle quand les dialogues sont sérieux. Mais le film a deux grosses qualités. La première est qu'il est classé R contre le PG-13 de celui de 1995. Cela veut dire que Kano qui a tous les bons dialogues du film peut enchaîner les blagues racistes entre deux gros mots bien placés. Mais cela veut surtout dire que l'hémoglobine coule à foison avec des gros plans sur des gens tranchés en deux ou les trippes à l'air. Oui, il y a des fatalities. Et le maquillage de Mileena est parfait. Mortal Kombat vient de sortir aux US dans les salles obscures et sur HBO Max. Ayant pris un abonnement de six mois au service pour Wonder Woman 1984 ( GROS SOUPIRS ), je me suis farci le dernier blockbuster de Warner sur la petite lucarne. L'original de 1995 est un sacré nanar principalement à cause du jeu d'acteurs ringard, des effets spéciaux en carton et du scénario pourri mais il comportait au moins un bon point : il respectait le matériau d'origine contraiement aux autres adaptations de JV de l'époque (Street Fighter, Super Mario Bros...).Le reboot est tout aussi fidèle et assume totalement le fait que c'est un film Mortal Kombat au point qu'un des personnage dise à voix haute "Flawless victory". L'histoire n'a toujours ni queue ni tête, les effets spéciaux sont un peu cheapos et le jeu d'acteurs est à se tirer une balle quand les dialogues sont sérieux. Mais le film a deux grosses qualités. La première est qu'il est classé R contre le PG-13 de celui de 1995. Cela veut dire que Kano qui a tous les bons dialogues du film peut enchaîner les blagues racistes entre deux gros mots bien placés. Mais cela veut surtout dire que l'hémoglobine coule à foison avec des gros plans sur des gens tranchés en deux ou les trippes à l'air. Oui, il y a des fatalities. Et le maquillage de Mileena est parfait.

La seconde est que sous couvert d'une adaptation de Mortal Kombat se cache un film d'arts martiaux rempli d'acteurs asiatiques : Joe Taslim (Warrior, The Raid: Redemption), Lewis Tan (Wu Assassins, Into The Badlands), Hiroyuki Sanada (Westword, 47 Ronin, The Last Samourai), Tadanobu Asano (Thor et ses deux suites), Chin Han (Ghost In The Shell, Marco Polo, Arrow)... Combiné au fait que le chorégraphe des combats, Chan Griffin, est un export en muay thai et en silat, cela donne des bastons très divertissantes à mains nues et ou à l'arme blanche.Ceci étant dit, je ne payerais pas plein pot pour aller le voir au ciné. Il y a des moments vraiment embarrassants (Reptile...) et la BO est très quelconque sauf quand on entend le fameux thème principal. Mais en tant que téléfilm, c'est la garantie d'une bonne soirée pétards-bières-pizzas entre potes vaccinés. Et si en plus vous êtes fan de la licence, vous serez aux anges. En attendant, faites comme Sub-Zero : portez un masque. Mortal Kombat sortira le 12 mai directement en téléchargement/streaming sur les plateformes de diffusion légales.