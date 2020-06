Pokémon Presents : le petit résumé

Pas de Nintendo Direct, mais un petit Pokémon Presents , ça change un peu. Surtout qu’une présentation du prochain DLC était attendue, mais ce n’est pas pour autant que Tsunekazu Ishihara , PDG de The Pokémon Company , est venu sans quelques surprises.

Après Pokémon Sleep présenté il y a quelques temps, et dont j’attends toujours la sortie, on découvre, une application mobile permettant d’acquérir de bonnes habitudes d’hygiène dentaire. Alors oui, on est clairement plus trop dans le jeu vidéo pur et dur, mais cela n’en reste pas moins intéressant. Et pour l’avoir testé, c’est même très bien fait, avec un temps de brossage de 1, 2 ou 3 minutes, la possibilité de placer 3 rappels dans la journée, de prendre des photos, etc. Et puis bon, se brosser les dents avec un chapeau de Pikachu, ça n’a pas de prix. Et ça tombe bien, l’application est gratuite sur par ici ) et par là ).Autre application pour dispo là ), par ici ) et par là ), ce nouveau puzzle game arrivera quant à lui le 24 juin prochain, avec le fameux modèle free to start. Concrètement, on va mettre des plombes pour progresser gratuitement, et bien moins de temps en payant. À première vue,semble être un joyeux bordel dans lequel il faut relier des pastilles Pokémon pour résoudre des puzzles. Le but final étant d’avoir une belle décoration dans son restaurant.Sorti il y a 20 ans sur Nintendo 64, Pokémon Snap a enfin une suite ! Une toute nouvelle aventure permettant de se balader sur des rails tout en prenant en photos les pokémons vivants dans leur milieu naturel.utilisera évidemment le gyroscope et sera exclusif à la Switch. Cependant, nous n’avons pas de date de sortie. Tout juste sait-on que Namco Bandai est aux commandes du développement. Au moins, il dispose déjà d' un site officiel Rien de nouveau sous le soleil de, qui remet le couvert avec un Pokémon GO Fest, cette fois-ci totalement virtuel, la faute au covid-19. Mais ce n’est pas une pandémie qui va arrêter Niantic, qui travaille toujours sur l’intégration des Méga-EvolutionSi vous avez terminé (et aimé), la première partie du DLC, L'île solitaire de l'Armure, est maintenant disponible. La région de Galar offre donc de nouvelles zones, et donc de nouveaux Pokémon à capturer. Au passage, on nous prévient qu’un Zeraora sera présent dans un raid Dynamax, et que pour le coup, si au moins un million de joueurs parviennent à le battre, tout le monde pourra obtenir un Zeraora chromatique.A la fin de ce petit Direct de 10 minutes, Tsunekazu Ishihara a tout de même tenu à nous donner un nouveau rendez-vous : le 24 juin, donc mercredi prochain. Il semblerait que The Pokémon Company travaille sur un autre gros projet. Suspense.