Pokémon Presents du 22/07/2025 : le gros résumé

Le dernier rendez-vous de The Pokémon Company date déjà de fin février, et il est donc temps pour la société de Pikachu de nous donner des nouvelles avec un nouveau Pokémon Presents. On attendait évidemment du lourd et pour le coup, pas de déception, les annonces ont été assez nombreuses. C’est parti pour un gros résumé.

DJ Set de Pikachu

Championnats du Monde Pokémon 2025

La réceptionniste Pokémon

Les Mésaventures de Palarticho et Pichu

PokéPark KANTO

Le segment des Pokémon GaaS

Pokémon Friends

Pokémon Écarlate et Pokémon Violet

Pokémon Champions

Légendes Pokémon : Z-A

Oui alors là, personne n’avait vu venir, mais il semblerait que chez The Pokémon Company l’ambiance soit à la fête. Du coup, pour qui pour quoi, ce Pokémon Presents a eu 60 minutes d’attente… avec un Pikachu balançant du gros son sur ses platines. Honnêtement, je ne sais pas quoi dire, à part que je ne m’attendais pas à des Pikachu teufeurs et que, limite, j’attends un vrai jeu de musique maintenant !On commence direct avec Chris Brown, le directeur e-sport mondial et producteur événementiel chez The Pokémon Company, venu nous parler des, qui se dérouleront à Anaheim, en Californie, du 15 au 17 août. C’est pas de chance, je ne suis pas dispo pour y aller. Mais peut-être que CBL nous fera un super reportage sur place.Dans les grandes lignes, il s’agit de tout un tas de tournois sur différents jeux, comme Pokémon Violet et Pokémon Écarlate sur Switch, Pokémon Go, Pokémon Unite, et évidemment aussi le jeu de cartes Pokémon Trading Card Game qui lui, se joue avec de vraies cartes. Bref, ce sera un weekend sous le signe de la bagarre à la cool.Je l’ai déjà dit 150 fois, mais La réceptionniste Pokémon , ou Pokémon Concierge en anglais, est une mini-série que j’ai beaucoup appréciée lors de sa sortie sur Netflix en décembre 2023. Son côté tranquille, vacances, soleil, et feel good m’avait vraiment emballé, même si le scénario n’est évidemment pas du grand cinéma. Pour rappel, il s’agit d’une série intégralement produite en stop motion, et comme déjà annoncé en février, La réceptionniste Pokémon revientOh ! Peter Lord, le cofondateur et directeur créatif de Aardman Animations (Wallace et Gromit, Chicken Run ou encore Shaun le mouton), annonce une collaboration avec The Pokémon Company pour une toute nouvelle série animée, bien entendu en stop motion. Le premier aperçu ne montre pas grand chose, à part que l’aventure se déroule dans la région de Galar, et selon le point de vue de deux héros : Palarticho et Pichu. Les Mésaventures de Palarticho et Pichu est attendu pourApparemment, le parc d'attractions Super Nintendo World marche très bien, à tel point que Takato Utsunomiya, directeur des opérations de The Pokémon Company, annonce qu'un nouveau parc à thème ouvrira ses portes début 2026 au Japon, le PokéPark KANTO . Encore une fois, Nintendo se rattache à un parc existant et cette fois-ci, pas de Universal Parks & Resorts à l’horizon, mais plutôt le parc d'attractions Yomiuriland (Inagi, Tokyo). Ce PokéPark ne sera pas tout petit, puisqu’il s’étendra sur 26 000 m² de surface.Pour marquer le coup, Junichi Masuda débarque pour nous dire qu’on avait vraiment d’un lieu où les Pokémons existent pour de vrai. En tant que Directeur Créatif chez The Pokémon Company, il semblerait que ce dernier soit à la tête de cette idée, proposant une forêt Pokémon, mais aussi Bourg-les-Joncs (une petite ville donc). Honnêtement, cela ressemble plus à une balade avec des Pokémons ici et là, qu’à un vrai parc à sensations fortes. Mais les enfants vont probablement beaucoup aimer, donc c’est l’important., et ouverture de votre portefeuille pour la billetterie dès fin 2025.Comme d’habitude, on ne va pas s’attarder sur le segment des nouveautés des jeux services, à savoir Pokémon GO Pokémon Café ReMix et Pokémon UNITE Pokémon Sleep et Pokémon TCG Pocket. Oui, ça commence à faire beaucoup. Événements par-ci, mises à jour par-là, cadeaux, festivals, tout est là pour continuer à jouer aux jeux que vous aimez. Au moins, le suivi est présent, on ne peut pas leur enlever ça !Et parce qu’on ne passe pas assez de temps sur nos téléphones, voici Pokémon Friends ! Un nouveau jeu axé sur les puzzles et non sur l’action, dans lequel il faudra résoudre toutes sortes d’énigmes, dans le but de récupérer de la laine pour fabriquer des peluches Pokémon. C’est mignon tout plein et cela semble bien adapté à des sessions de jeux assez courtes. Bonne nouvelle,. Mais la douille est dans, mais à 9,99 euros. En plus de cela, il y a déjà deux DLC à 17,99 euros chacun (ou 29,99 euros le lot de deux). Cela fait tout de même un jeu à 40 balles, ce qui est incompréhensible, à moins que les versions mobiles soient blindées de micro-transactions.Avec 26,79 millions d’exemplaires dans le monde au 31 mars 2025, suivi d’une Nintendo Switch 2 sortie le 5 juin, il était logique que Pokémon Écarlate et Pokémon Violet disposent d’une mise à jour gratuite permettant d’y jouer plus convenablement qu’en 15 fps avec des graphismes assez pauvres. Maintenant, il est donc possible d'y jouer à 60 fps avec un petit lifting graphique, mais cela reste tout de même pas bien folichon. Mais l’annonce n’est pas vraiment celle-ci. En fait, il est question d’une nouvelle série de raids Téracistal. Si vous jouez à ces jeux, vous savez de quoi je parle. Sinon, passez votre tour.Annoncé en février, Pokémon Champions revient cette fois-ci avec des images du jeu ! Pour rappel, il s’agit d’un nouveau free-to-play proposant des combats, et uniquement que des combats. L’idée étant de composer son équipe de bestioles, faire des matchs contre d’autres joueurs et joueuses du monde entier, et grimper dans le classement pour atteindre l’ultime place de numéro 1. Mais comme il s’agit d’un F2P, ce sera surtout du pay-to-win puisqu’une monnaie virtuelle sera de la partie pour recruter des Pokémons. Il est aussi possible de connecter le jeu à Pokémon HOME, si jamais vous souhaitez importer vos bestioles des autres jeux.J’étais chaud, mais la monnaie virtuelle semble bien trop présente, notamment pour entraîner nos Pokémons et changer leur statistiques, techniques et même nature. Mais si jamais vous avez des poches sans fond,Comme pour le dernier Pokémon Presents, on termine par Légendes Pokémon : Z-A, sauf que cette fois-ci, les images du jeu sont tirées de la version Switch 2 Edition, permettant de se rendre compte que ça scintille bien moins que sur Switch, mais que ce n’est pas devenu miraculeusement magnifique. Le titre a l’air toujours aussi simpliste, mais il fera probablement très largement le boulot pour des enfants qui découvrent la série, ou les ultra fans qui s’en foutent des graphismes. De mon côté, je reste curieux quant au système de combat qui a l’air d’être plus dynamique et tout en temps réel. Notons aussi que certains Pokémon sauvage auront des méga-évolutions, et qu’on les appelle des Pokémon Méga-Férox. Quant au scénario, ça ne volera pas vraiment très haut, mais on n'est pas là pour ça. Par contre, Game Freak semble avoir poussé un peu plus la personnalisation des personnages, ce qui marche du feu sur les enfants.La date de sortie est prévue pour leavec une Switch 2 Edition. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, ce genre de version est un peu spéciale, puisque la cartouche contient la version Switch + la mise à niveau vers Switch 2, ce qui fait que cela fonctionne sur les deux modèles de console, ce qui est plutôt cool.Enfin, pour s’assurer de faire le plus de ventes possibles, Nintendo a prévuqui sortira aussi le 16 octobre, avec des précommandes qui ouvriront demain !