Plongée dans les eaux d'Itch (Partie 2 (ans plus tard))

Comme itch.io est devenu au fil des années une référence pour le jeu indépendant, quel meilleur moment pour tremper un orteil que là, tout de suite, maintenant ? Une rubrique qu'on va essayer de tenir à jour depuis le premier chapitre il y a maintenant... Deux ans ? Oups. C'est ça aussi le journalisme libre, indépendant, et amateur.

Pour rappel, on avait profité à l'époque de la release du Bundle for Racial Justice and Equality , sorti sur le et site qui avait proposé pour un tarif ridicule un accès à plus de 1700 jeux, expériences, bande dessinées et autres assets. Mille sept cents quatre, c'est beaucoup me direz-vous. C'est tout de même huit cents cinquante-deux jeux fois deux. Certains sont sortis sur Steam, certains ont un éditeur d'autres sont des purs indies comme on n'en trouve que sur la plateforme. On ne va pas se formaliser là-dessus.

Alors, n'écoutant que notre courage et ne suivant que notre inspiration, on a décidé de lancer notre ligne au milieu de l'océan et d'en ressortir quelques jeux dont on va vous parler, qu'ils soient bons ou non.

Diaries of a Spaceport Janitor







Qu’est-ce que c’est?

Un jeu "d'Anti-Aventure"dans lequel on incarne le concierge d'un Spacioport. Le jeu, publié par Tinybuild, est sorti sur Steam en 2016.

Et ça donne quoi?

Où est-ce que je le trouve ?

Kids







Qu’est-ce que c’est?

Une animation interactive dessinée à la main, co-produite par Arte.

Et ça donne quoi?

C'est dingue. On est plus proche de l'oeuvre artistique que du pur jeu vidéo, mais esthétiquement c'est fou fou. Le gameplay se résume à cliquer et voir ce qui se produit, le tout dans un minimalisme total. Le message derrière le jeu peut aussi bien être perçu comme simple et limpide (une vision de la psychologie des foules et de la parentalité) ou comme bien plus abstrait.

Où est-ce que je le trouve ?

Tonight We Riot







Qu’est-ce que c’est?

Un beat'em all en 2D dans lequel on dirige une révolution contre le Capitalisme.

Et ça donne quoi?

C'est plutôt sympa. Si le message (Le capitalisme c'est mal) est un super prétexte à tout faire péter, l'exécution manque de mordant. On dirige un travailleur qui est capable d'envoyer des pavés, des cocktails molotov etc. En passant près de bâtiments, on peut haranguer les foules et avoir plein de gens qui nous suivent. Avec un des sticks de son pad, on contrôle notre personnage, avec l'autre, on contrôle la foule. Si jamais on meurt, une des personnes de notre cohorte devient notre nouveau héros et ainsi de suite jusqu'à la mort de la révolution, ou la mort du Capitalisme. Malheureusement, le jeu pêche par sa lisibilité, son gameplay assez limité et le manque de précision inhérent au genre du beat'em all.

De plus son prix est pour le coup pas très marxiste...

Où est-ce que je le trouve ?

C'est typiquement le genre de jeu qui trouve totalement sa place sur Itch. Il est complètement barré, pas mal fauché, mais il a des idées à revendre ! On se retrouve à se balader et ramasser toute sortes de déchets, qu'on peut incinérer, revendre, ou donner à une multitude d'aliens. On peut également accéder à un souterrain qu'on peut explorer, le tout avec un monde aux couleurs bigarrées, accompagné d'une tête de squelette qui fait "Wraaaah" toutes les deux minutes.Ça reste un jeu difficile à recommander, dans la mesure où il est très radical dans sa proposition et son exécution. Le meilleur de moyen de savoir si on va aimer, ça reste d'y jouer. Dans le pire des cas, vous aurez donné 10€ a des développeurs qui tentent d'amener quelque chose de neuf dans notre médium... Y'a pire !Sa page est ici , sur itch.io.Sa page est ici , sur itch.io.Sa page est ici , sur itch.io.