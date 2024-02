Playdate Update #5, le micro résumé

Après un démarrage plombé par des difficultés qui ont empêché pas mal de monde de précommander, la petite console à manivelle de Panic! continue de faire son chemin. La preuve, le constructeur annonce aujourd'hui que toutes les précos sont enfin parties et que la console est maintenant disponible à l'achat, sans attente (ou presque, compte tenu des délais de livraison). Mais le 5e Playdate Update est l'occasion de faire le point sur les sorties de jeux, et ce début 2024 est plutôt bien fourni !

A commencer par Mars After Midnight, le nouveau jeu de Lucas Pope annoncé il y a maintenant deux ans sort enfin le 12 mars prochain sur la boutique en ligne officielle de la Playdate, Catalog, et sur itch. Il y sera question de laisser rentrer des martiens dans une colonie et de gérer le bordel qu'ils vont y faire.Et en attendant sa sortie, vous pouvez vous essayer dès à présent à Pullfrog, un étrange mélange entre Tetris et un jeu de plateforme dans lequel vous dirigez une grenouille qui peut attraper et faire bouger les tetrominos avec sa langue.La sélection présentée contenait également des titres à venir très bientôt comme Midnight Raider, un jeu d'action-plateforme visuellement léché utilisant à la fois des contrôles classiques et la manivelle. Echoes of the Emergent, de son côté, nous propose un visual novel très beau développé par l'équipé derrière l'un des gros succès de la plateforme : le simulateur de vie sociale Bloom. Attendu depuis deux ans déjà, le jeu d'aventure Comet sent bon le Zelda-like narratif et il ne faudra plus attendre bien longtemps avant de le voir arriver. Allez, un petit dernier pour la route ? What the Crow?! vous met dans la peau d'un corbeau énervé qui doit tout casser dans des niveaux aux nombreux objets destructibles.Dernière nouvelle importante, les Steam Sales font des émules et pour fêter la première année de la boutique, de nombreux jeux seront en solde sur Catalog entre les 7 et 14 mars prochain.Retrouvez tous les jeux présentés par leurs développeurs dans le Playdate Update ci-dessous.