Les Fact'Or 2023

Factor, c'est avant tout un site de JV fait par les joueurs pour les joueurs. Alors tous les ans, ses rédacteurs font tomber les masques et se mettent à nu (mais pas trop) pour vous dire à quoi ils ont joué au cours de l'année écoulée, que ce soit fièrement ou honteusement. Bien évidemment il y a du blockbuster, du AAA, mais aussi du AA, de l'indé, et même de l'inclassable. C'est pas grave, on vous le met quand même. On vous souhaite une bonne lecture de cette cuvée des Fact'Or et d'y faire de bonnes découvertes.

L'année vidéoludique de Ricardo

High on Life

Hi-Fi Rush

Note : Ce dossier contient 13 pages accessibles facilement mais discrètement sur la gauche de chaque page. Si, si.Pour Ricardo, l'année s'est majoritairement passée sur sa Xbox Series X, et un peu sur PS5, Switch et Steam Deck à faire des jeux très différents et pas tous très récents comme As Dusk Falls Octopath Traveler et Tinykin Pour commencer son classement, on va parler de sa déception de l'année, qu'il a donc surnommé affectueusement son DOTY : Planet of Lana . Visiblement, la direction artistique style Ghibli du jeu de plateformes à énigmes n'a pas suffi à lui faire apprécier l'expérience.2023 aura cependant été pour lui l'occasion de refaire un run de jeux qu'il aimait bien en coop avec son fiston, notamment The Ascent , le jeu de tir RPG vu de dessus aux décors léchés, et It Takes Two , le jeu de plateformes-aventure à jouer à deux. Il aura aussi joué à Cocoon , le jeu énigmatique du créateur de Limbo et Inside qu'il a trouvé ingénieux, le rigolo et mignon Pikmin 4 qui pour lui a été son jeu le plus prenant de l'année et le FPS déjanté High on Life et son DLC High on Knife qu'il a trouvé marrant, lourdingue et jusqu'au-boutiste.Dans le genre surival horror, il aura fait Resident Evil 4 Remake qu'il classe comme le meilleur remake de l'année, même si il avait préféré le travail effectué sur le remake du 2 et apporte une mention particulière pour Resident Evil Revelations , pour lui le jeu Steam Deck par excellence.Pour les jeux qu'il a adorés, ses coups de coeur vont à deux ovnis ludiques que sont The Eternal Cylinder , le jeu évolutionniste secoué et coloré de Ace Team et Gris , l'expérience éthérée lui ayant donné sa claque de l'année et lui donnant encore des frissons.Son GOTY enfin va à Hi-Fi Rush , le jeu de combat en rythme pour sa fraicheur et sa capacité à mettre de bonne humeur