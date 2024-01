Les confits de Connard : The Gunk

Dans The Gunk, on incane un duo de ferrailleuses suivent un signal vers une planète a priori déserte pour tenter de trouver la fortune. Vous incarnez Rani, la casse-cou, qui explore les lieux à la recherche de la source d'énergie convoitée, équipée de son super gant qui remplace son avant bras perdu dans un accident. De l'autre côté du communicateur se trouve Becks, la rabat-joie, qui scanne ce qu'on lui envoie et qui entretient le vaisseau et le camp, aidée par le fidèle robot CURT dont j'aime beaucoup l'apparence et le souci du détail qui en ressort.





La dynamique entre les deux personnages est centrale à ce jeu d'exploration car elle rythmera vos aventures. Il vous sera demandé de résoudre des puzzles plutôt simples et de faire un petit peu de plateforme avec une pointe de combat mais l'atmosphère sera plutôt à la détente, le long des cinq heures de promenade. Si le jeu avait été plus long, l'ambiance visuelle et musicale plutôt réussies n'auraient peut-être pas suffit à être assez stimulantes pour compenser un gameplay qui ne se renouvelle pas beaucoup. Les quelques mécaniques sont amenées très tôt et ne varient pas souvent ni ne surprennent par leurs utilisations.Une mécanique intéressante, bien que peu impactante sur le jeu car sous-utilisée, est la faculté de scanner les objets et plantes rencontrés pour en apprendre un peu plus sur le monde et retranscrire un sentiment d'exploration d'un lieu inconnu. Une partie qui m'a un peu moins emballé est le déluge de chemins secondaires pour récupérer quelques ressources permettant de fabriquer des améliorations dispensables pour le gant de Rani, au point que je me suis souvent demandé quel était le "bon" chemin, pour ne pas perdre des merdouilles qui m'ont à peine servi.Ce qui peut parfois être stimulant peut aussi devenir un fardeau en cas de sur-utilisation. Et en parlant de sur-utilisation, l'exploration vous permettra de retrouver la fameuse peinture jaune qui indique où votre personnage peut s'aggriper. Là où un level design clair aurait pu faire le travail, vous retrouverez donc un des derniers clichés réutilisés à outrance dans le jeu vidéo !