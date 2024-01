Les confits de Connard : From Space

Dans ce petit twin-stick shooter mignon, vous aurez pour mission de casser la bouche d'aliens qui envahissent la planète à la poursuite d'une météorite qui s'est écrasée il y a quelques temps. L'histoire n'est ici qu'un prétexte pour vous envoyer dans diverses zones instanciées dans lesquelles vous aurez une menace principale à éliminer, similaire à un combat de boss, et plusieurs petites tâches pour affaiblir la dite menace avant de l'affronter.

Tout d'abord, visuellement, nous sommes devant un jeu qui me plaît bien, avec une direction artistique particulière, très "néons mignons", qui rend le jeu visuellement propre et qui lui permettra probablement de mieux vieillir qu'un jeu ayant une direction artistique réaliste banale et sans saveur. J'imagine cependant que ça peut aussi repousser les gens qui n'aiment pas ces visuels "indés" (dès qu'c'est pas de la 3D photoréaliste) ou mignons avec des grosses têtes. Je n'ai pas eu de soucis techniques mais l'UX n'est pas forcément au top. Il est possible de ramasser des objets qu'on peut utiliser (grenades, molotov, barbelés, tourelles...) mais chaque objet entre dans une des deux catégories qu'il m'aurait été bien difficile de nommer sans regarder les options ("consommables", dont font parties les grenades, et "objets à placer", qui sont... consommables). Il faudra donc naviguer parmi les catégories pour trouver l'objet dont vous avez besoin.D'ailleurs, le jeu est clairement conçu pour la manette : les objets sont sélectionnés via le D-pad et utilisé dans avec les boutons, permettant d'associer gauche et droite à telle ou telle catégorie mais le clavier, avec ses associations de touches qui n'ont aucune logique, rend la sélection d'équipement particulièrement compliquée en plein combat. Plusieurs autres décisions, y compris pour la manette, laissent pantois, faisant des contrôles et de la navigation dans le jeu les premiers défis à surmonter. Si ni la manette ni le clavier n'offrent de solution parfaitement agréable à prendre en main, tout est heureusement modifiable dans le menu des options, si on veut se donner le temps d'améliorer l'expérience.Côté gameplay, le mode Histoire est une répétition de zones à nettoyer. Les tâches à y accomplir varient entre l'élimination d'ennemis spécifiques, la survie à des vagues d'aliens, la capture de points, la livraison d'objets à transporter vers des PNJ, l'escorte de PNJ, etc... Il y a plusieurs armes dispersées dans le monde, utilisant des munitions différentes, et tuer des ennemis donne des munitions des armes non équipées, nous invitant ainsi à diversifier nos armes dans les combats. Les ennemis sont assez variés, il en existe sept ou huit différents pouvant avoir des modifications élémentaires, mais ils sont surtout des éponges à balles et il faudra rapidement améliorer ses armes si on ne veut pas vider toutes ses munitions pour éliminer trois pauvres ennemis basiques. Si le jeu de base nous permet de choisir entre six personnages un peu différents avec leur arme spéciale, des objets et des bonus uniques, je trouve dommage qu’ils se jouent finalement de façons très similaires.L'expérience acquise en jouant affecte heureusement tous ces personnages, débloquant ainsi divers avantages au fil des niveaux. Cependant, l'inventaire est propre à chacun et il faut passer par des boîtes de stockage pour déposer des objets depuis un personnage pour les récupérer sur d'autres, ce qui peut vite s’avérer relou.Il est possible d'être escorté par des PNJ qui nous donneront un coup de main dans la castagne mais leur IA est d'une stupidité effrayante. J'imagine que s'ils étaient compétents, ils deviendraient trop forts tuant tout à notre place mais il y a un équlibre à trouver entre puissance et suicide permanent. Ici, on penche plutôt vers le suicide. Celui qui m'a suivi tout du long utilisait une arme qui pose des zones de poison au sol et passait donc son temps à être empoisonné et à me bloquer le passage. S'il n'y a pas de tir allié à proprement parler, les effets de zone affectent autant nos alliés que nos ennemis. Le fait que j'utilise aussi une arme explosive n'aidait pas au maintien en vie de mon copain et j'ai donc passéde temps à devoir relever mon ami PNJ.Enfin, il existe également un mode Horde, avec une progression séparée de celle de l'histoire, qui est simplement de la survie contre des vagues. Chaque niveau propose deux ou trois objectifs qui augmentent les récompenses qui elles-mêmes permettent de débloquer plus d'objets ou bonus, ainsi que de nouveaux personnages ayant un aménagement différent de leurs emplacements (plus d'armes à porter en échange de moins d'objets ou bonus, par exemple).