Wolfire Games v Valve

Le procès entre Epic Games et Apple vient de débuter et promet d'être une baston sans précédent. Même si Apple gagne, les 12% de commission de l'EGS sont en train de devenir la norme. En plus de la Microsoft Store , Microsoft songerait à baisser la commission de sa boutique Xbox . Les 30% de royalties sont une institution du monde des consoles donc ce serait un sacré changement.Pendant ce temps, Wolfire Games a lancé un procès contre Valve en les accusant d'abus de position dominante. Wolfire Games ce sont des jeux comme Receiver 2 mais surtout ce sont les créateurs du tout premier Humble Bundle. Valve est accusé de combiner dans Steam une plateforme de distribution (vente de jeux) et une plateforme de jeu (mods, réseaux sociaux, succès...), le tout rendant Steam un indispensable pour les développeurs de jeux PC qui veulent avoir du succès. Wolfire explique que Valve controllerait 75% des ventes de jeux PC, un marché représentant 30 milliards de dollars. La cible du procès est encore et toujours les fameux 30% des commission.En utilisant ces chiffres, on peut calculer le chiffre d'affaire annuel de Valve : plus de 6 milliards de dollars, soit 4 fois celui d'Ubisoft, pour une boite qui ne compte même pas 500 employés.