Ubi ferme vos comptes

Qu'est-ce qui se passe si vous ne vous connectez pas à un compte pendant une certaine période de temps ? Le résultat varie selon le service mais chez Ubisoft, après six mois d'activité, on ferme votre compte . Un email est envoyé 30 jours avant la date butoir histoire de vous donner une dernière chance. C'est autorisé par la loi européenne et c'est précisé dans les conditions d'utilisation mais ça n'en reste pas moins un poil mesquin vu que le seul coût d'un compte non-utilisé est quelques octets dans une base de données. Evidemment, si votre compte ferme vous perdez tous les jeux achetés.