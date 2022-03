Steam Deck : Linux maintenant, Windows plus tard

La liste de jeux "Vérifiés" pour Steam augmente à vitesse grand v : ils sont près de 700 selon SteamDB et il y en a 600 de plus qui sont "Jouables". Mais en consultant la chaine Youtube de PC-Gaming.it , on se rend compte que plein de jeux sont aussi compatibles bien qu'ils ne soient pas dans la liste. Des titres comme Gears 5 ou Titanfall 2 tournent à merveille.Plus intéressant encore, il y a des vidéos des jeux tournant en 1080p sur un écran externe avec le Deck connecté au combo clavier/souris. Des jeux comme Diablo 3 ou Starcraft 2 fonctionnent sans aucun problème ce qui n'est pas un exploit en soit mais c'est suffisant pour faire des LAN party sans trimballer sa tour. En connectant le Deck à une TV et à plusieurs manettes, on peut aussi une machine idéale pour les soirées bières-potes grâce à des jeux comme Genital Jousting, Heave Ho, Broforce, Jackbox, Overcooked, Move Or Die, TowerFall Ascension...Quant à ceux qui ne peuvent pas saquer Linux, il sera à terme possible d'installer Windows sur la bécane. En fait c'est déjà possible comme le montre The Phawx et tout est reconnu (boutons, touchpads, écran tactile...) sauf un truc important : le GPU. AMD et Valve n'ont pas encore publié les pilotes. A noter que vous perdrez aussi probablement la possibilité d'activer le FSR au niveau de l'OS et celle de changer le TDP à la volée. Honnêtement on vous recommande garder Windows surtout qu'installer des jeux non-Steam n'est pas bien dur. Voici un guide expliquant comme installer l'Epic Games Store sur SteamOS et il n'y a même pas besoin de passer par un programme externe comme Lutris.Plus on découvre les possibilités du Deck et plus on se demande "Hey pourquoi les autres consoles ne proposent pas cela ?". Un exemple tout con est le petit encart qui affiche des infos vitales (occupation CPU/GPU, framerate, occupation mémoire, TDP...). Ce n'est pas un plugin ajouté par les différents Youtubeurs. C'est inclus de base dans l'OS.