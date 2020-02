Stadia : des jeux et des téléphones

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8+

Samsung Galaxy S8 Active

Samsung Galaxy Note8

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy Note9

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy Note10

Samsung Galaxy Note10+

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20 Ultra

Razer Phone

Razer Phone 2

ASUS ROG Phone

ASUS ROG Phone II

Google vient d'annoncer 4 des 120 jeux qui sortiront sur Stadia cette année et il s'agit de la série des SteamWorld à savoir SteamWorld Dig, SteamWorld Dig 2, SteamWorld Heist et SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech. SteamWorld Dig 2 et SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech seront même offerts aux abonnés à Stadia Pro.Alors vous allez me dire "Y'a-t-il vraiment besoin d'avoir 10 teraflops de puissance par serveur dans le nuage pour afficher des jeux 2D qui tournent sur la carte graphique intégrée dans le processeur d'un PC portable ?". La réponse est non à moins que vous comptiez diffuser le résultat sur un téléphone.Cela tombe bien : depuis quelques jours, Stadia supporte enfin autre chose que les Pixel de Google. Quatre générations de Galaxy S/Note sont supportés ainsi que les "téléphones pour joueur" de Razer et d'Asus.