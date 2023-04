Sony : à fond dans consoles les portables mais pas trop

La PlayStation Vita fut la deuxième tentative de Sony de sortir une console portable. Elle se serait vendue à 15 millions d'exemplaires soit 5 fois moins que la PSP. Pourtant Sony compterait revenir sur le marché. Selon le généralement bien informé Tom Henderson , Sony bosserait sur une nouvelle console portable ayant pour nom de code Q Lite.Elle aurait les mêmes gachettes haptiques que la DualSense un écran tactile de 8" et serait conçu dans un seul but : jouer à ses jeux PS4/PS5 via Remote Play aussi bien en local que via Internet, un peu comme la Logitech G Cloud mais sans cloud. Ou plutôt avec Cloud . Encore une fois, on vous rappelle que vous pouvez faire quasiment la même chose pour une centaine d'euros en utilisant votre smartphone (la vignette de cette news est un concept, rien d'officiel).Selon le même Tom Henderson, Sony bosserait sur une nouvelle version de la PS5 qui disposerait d'un lecteur Blu-Ray externe avec connexion USB-C. Les versions actuelles avec ou sans lecteur disparaitraient. Le but est de ne produire plus qu'un seul type de chassis afin de rationaliser les coûts de production. Il est aussi question d'une PS5 Pro qui pourrait offrir des meilleures perf' en matière de ray-tracing si on en croit ce brevet