Il n'y a pas que Ron Gilbert qui est revenu à ses premiers amours avec Return To Monkey Island. Il a embarqué avec lui Dave Grossman, co-concepteur des deux premiers opus. C'est ce qu'on apprend via une interview d' Adventure Gamers qui comporte aussi ce qui semble être les premières images du jeu. Il ne manque plus que Tim Schafer pour reconstituer la dream team.