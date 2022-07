RetroArch met un CRT dans votre LCD

Les jeux console et arcade pré-HDMI étaient conçus pour être affichés sur des tubes cathodiques et ils ont souvent une meilleure tête sur ces derniers . S'il est toujours possible de trouver une TV CRT, ce n'est pas toujours pratique : elles prennent une place folle, elles sont lourdes et elles chauffent. Mais pour ceux qui veulent simuler ce type d'affichage sur leur écran LCD, les émulateurs modernes permettent d'utiliser une batterie de shaders.RetroArch est allé encore plus loin avec le projet Mega Bezel . Non seulement il simplifie l'utilisation des shaders en question mais il permet en plus d'utiliser des TVs virtuelles sous forme de cadres autour du jeu. Non seulement le rendu du jeu en lui-même est bombé histoire de simuler la courbe d'un écran mais en plus il y a des reflets du jeu sur le cadre de la fausse TV. Le tout permet aussi de simuler les deux écrans d'une DS/3DS. Rendez-vous à la fin de ce message pour savoir comment installer le tout.