PS VR2 sur PC : à fond dans le PC mais pas trop

L'adaptateur permettant de connecter son PS VR2 à son PC est officiellement sorti et est déjà en rupture de stock . La bonne nouvelle est que vous n'en avez peut-être pas besoin. Si vous avez une GeForce 20xx ou une Radeon RX 6000/7000, ces dernières ont un port USB-C appelé VirtualLink conçu spécialement pour les casques VR. La sauce n'a pas pris sur PC et le port a disparu des cartes Nvida mais vous pouvez connecter le PS VR2 directement dessus. Là où les choses se compliquent beaucoup est au niveau des manettes. Sur un Valve Index ou un Meta Quest, les manettes se connectent directement au casque ce qui simplifie BEAUCOUP les choses.Mais pour le PS VR2 sur PC, il faut connecter les manettes en Bluetooth à son PC. De base, la gestion du Bluetooth de Windows est assez aléatoire. Mais en plus le Bluetooth est un joyeux bordel avec plein de versions et de fonctionnalités différentes. Sony recommande seulement quatre dongles Bluetooth mais précise qu'ils ne sont même pas garantis de fonctionner. Evidemment, la chose intelligente à faire aurait été de coller du matos Bluetooth 100% compatible dans l'adaptateur PC... La conséquence de tout cela est un festival de problèmes décrit dans les avis Steam ou chez The Verge . C'est une galère à configurer et même quand ça marche, le suivi des manettes part en vrille. Apparemment la partie logicielle semble aussi laisser à désirer avec des plantages à répétition. C'est moche car les écrans OLED du PS VR2 sont impressionnants et ça devient dur de justifier de filer du pognon à Zuckerberg