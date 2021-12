Supprimer les annonces de jeu. Je sais que c'est à peu près la seule raison pour laquelle les gens se farcissent trois heures de direct mais une cérémonie qui tente de célébrer le jeu vidéo ne devrait pas être juste une occasion pour l'industrie de vendre son steak. Au bout du compte, les récompenses passent en second plan et on se moque de savoir qui a gagné quoi N'invitez pas de gens qui n'ont rien à voir avec le JV. L'an passé ont figuré parmi les présentateurs Brie Larson, John David Washington, Gal Godot et Christopher Nolan. Je n'ai rien contre eux mais il faut m'expliquer ce qu'ils viennent faire là à part faire la promo de leur film Ne récompensez pas les jeux mais les gens qui font les jeux. Prenons une catégorie comme "meilleure direction artistique". Pour chacun des jeux nommés, il n'y a pas des tonnes de gens qui ont bossé sur la DA donc ils mériteraient d'être cités. Paradoxalement, les compositeurs sont cités directement pour "meilleure musique". Arrêtez avec les catégories à la noix. Pour les Oscars et les Césars, il n'y a pas de catégorie "meilleur drame" ou "meilleur polar". C'est le format (court/long/documentaire/animation) qui est privilégié. Par contre pour les Game Awards, non seulement il y a 7 catégories pour les différents genres de jeux mais en plus elles ne veulent rien dire car ce sont des gros fourre-tout. Quand Resident Evil Village et Psychonauts 2 se retrouvent dans la même catégorie, tu sais qu'il y a un problème. Supprimez la catégorie "meilleur jeu à venir". C'est juste du marketing. En 2020, sur les 6 jeux nominés dans cette catégorie, seuls deux sont sortis en 2021. Les 4 autres sont à nouveau nominés cette année dans la même catégorie Supprimez la catérogie "meilleur indie". Un jeu est un jeu. Le budget ou qui le publie n'a pas d'importance. Et accessoirement il y a des jeux indies dans d'autres catégories comme I Expect You To Die 2 dans "meilleur AR/VR" Ou The Artful Escape dans "meilleure musique" Dégagez les récompenses pour l'e-sport et les influenceurs. La cérémonie s'appelle The Game Awards et pas "The People Who Play Video Games For Money Awards". A la place de tous les trucs virés, mettez des catégories qui ont un rapport avec le jeu vidéo. L'absence d'une catégorie "meilleur level design" est stupéfiante (oui je veux donner à Arkane encore plus de récompenses). Ajoutez une catégorie "meilleure QA" qui récompenserait des jeux sortis bien finis malgré le fait qu'ils soient super complexes. Ca valoriserait aussi une branche de l'industrie sous-payée et sous-estimée. Tiens d'ailleurs Activision vient de licencier une partie des QA de Raven Software.

Les Games Awards 2021 seront diffusés mercredi. Contrairement à l'an passé, la cérémonie aura lieu en personne au Microsoft Theater. Ce sera toujours présenté par Geoff Keighley. Mais ce n'est pas juste le présentateur. C'est le patron de la cérémonie en question. Il décide ce qui y sera et ce qu'il n'y sera pas. Parmi les choses qui n'y figureront probablement pas est un petit mot de soutien aux employés d'Activision Blizzard qui en ont tellement marre de leur pourriture de patron que près de 20% des salariés du groupe ont signé une pétition pour demander son départ Ce n'est pas tellement étonnant. Rob Kostish, président de la division Activision, fait partie du "conseil consultatif" des Game Awards et Geoff Keighley a fait plusieurs office de maitre de cérémonie lors de l'annonce du Call Of Duty annuel. Geoff Keighley ne représente pas les développeurs ou les joueurs. Il représente l'industrie. Ca se ressent jusque dans les Game Awards.Que ce soit les Césars, les Grammy, les Oscars... les cérémonies de remises de prix sont des machins de 3H pendant lesquelles une industrie en particulier s'autocongratule. Le seul intérêt des Golden Globes par exemple a été les différents monologues de Ricky Gervais . Pourtant, les Game Awards pourraient prendre exemple sur les cérémonies en question pour changer quelques trucs:Voilà voilà. Comme l'an dernier, on vous fera un résumé de résumé de ce qui a été montré en lisant Kotaku et autres.