Où il y a de la demi-gen, il n'y a pas de plaisir

Presque deux ans après la sortie de la PS5 et des Xbox Cerises, le bilan est plutôt morose. Les consoles en question ont du mal à cracher du 4K natif à 60 images/s sans faire des compromis sur le niveau de détails. Les jeux pensés uniquement pour ces consoles ne sont pas nombreux et ni Sony ni Microsoft ne comptent sortir des jeux exclusifs à leurs nouvelles bécanes cette année. Et de toute façon il est toujours impossible d'acheter les bécanes en question de manière normale, la pénurie ne semblant pas avoir de fin.Alors quelle est la solution ? Sortir des nouvelles consoles bien entendu ! Lors d'une conférence, TCL a confirmé que des versions améliorées des consoles sont en préparation. Cette génération "neuf et demi" utiliserait un GPU AMD Radeon 7700XT (RDNA 3) et devrait être capable de cracher du 4K@60Hz pour de bon avec possibilité d'upscaler le signal en 8K car il faut bien vendre des nouvelles TVs. Chez Sony, la bête s'appellerait la PS5 Pro. Chez Microsoft elle n'a pas encore de nom. Il faut se contenter de "New Xbox Series S/X". A moins que ce soit le nom. Après tout Nintendo a déjà fait le coup avec la "New Nintendo 3DS" et Microsoft est le spécialiste des noms à la con pour ses consoles. le tout sortirait probablement en 2023 ou 2024.